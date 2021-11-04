【美國收水】聯儲局維持利率不變　落實本月縮減買債

美國聯儲局於香港時間周四(4日)凌晨公布貨幣政策會議結果，決定維持聯邦基金利率維持介乎0至0.25厘，一如市場預期。

該局同時宣布落實縮減量化寬鬆(QE)措施，將於11月稍後時間，每月減少國債購買100億美元，以及每月減少按揭抵押證券(MBS)購買50億美元。

議息聲明稱，經濟前景仍然面臨持續的風險，指復甦的步伐將取決於新冠肺炎疫情發展。該局重申，通脹升溫的原因預期是暫時的，當中與疫情有關的供求失衡導致部分行業的物價大幅上漲。聯儲局並指，準備好在適當時候調整貨幣政策立場。

根據議息聲明，聯儲局11月的總買債規模，將由之前的每月1,200億美元(分別800億美元國債及400億美元MBS)，下降至1,050億美元(分別700億美元國債及350億美元MBS)；至12月，總買債規模將進一步降至900億美元。

消息公布後，美股小幅向好，道指跌幅收窄至65點，報35,990點；標指報4,638點，升8點；納指報15,722點，升72點。

聯儲局公開市場委員會(FOMC)一致投票支持今次貨幣政策決定。該局主席鮑威爾稍後將召開記者會。