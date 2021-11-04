美股再創收市新高 道指上漲104點

美國股市周三(3日)做好，3大指數再創收市新高。道指收報36,157點，升104點或0.29%；標指收報4,660點，升29點或0.65%；納指收報15,811點，升161點或1.04%。

追蹤小型股表現的羅素2000指數周三收報2,404點，升42點或1.8%，再創收市新高。

美國聯儲局公布貨幣政策會議結果，決定維持聯邦基金利率維持介乎0至0.25厘，一如市場預期。該局同時宣布落實縮減量化寬鬆(QE)措施，將於11月每月減少國債購買100億美元，以及每月減少按揭抵押證券(MBS)購買50億美元。

該局主席鮑威爾於記者會上表示，考慮到美國經濟表現強勁，認為目前是調整資產購買政策的時機，但並不表示即將加息，主要由於美國就業市場仍有改善的空間，以達至全面就業的目標。

另外，市場亦關注美股第三季報業績表現，外媒引述數據顯示，在截至目前已公布財報的標指公司中，83%的業績超預期，惟市場仍然擔心供應鏈中斷、勞動力挑戰、商品通脹和新冠肺炎等風險。

LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick表示，股市繼續攀升至新高，且未有疲軟迹象，上市公司的收益亦普遍好於預期，有助反映目前股市正處於合理水平。

個股方面，網絡遊戲公司動視暴雪(美股︰ATVI)上季收入及盈利均勝預期，惟旗下兩大遊戲《鬥陣特攻2》及《暗黑破壞神4》或延後2023年上市，令其股價重挫14.06%，收報66.75美元。

美國線上地產平台Zillow截至9月底止第三季收入按年升1.64倍至11.72億美元，純利按年由盈轉虧損3.28億美元。公司宣布放棄收入佔比最重的舊屋翻新轉賣業務，並裁減25%員工。該企股價全日跌22.93%，收報65.88美元。

近期「元宇宙」概念火熱，帶動相關科技股做好，美國晶片設計公司英偉達(Nvidia)股價今年屢創新高，年初至今已升逾倍，成為全球市值最大的晶片公司，更超越半導體老店英特爾，市值成為美國第七大。該公司勢改寫互聯網世界，由數碼化進化成3D世界。英偉達股價周三收報265.98美元，升0.75%。