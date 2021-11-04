鄧建初：炒股既要判斷消息好壞　亦要圖表輔助

股票急升或暴跌，除了基本因素影響，譬如盈喜盈警，或者業績表現出人意表之外，具故事性的新聞消息，對即時股價亦有一石激起千重浪的極端效果。

香江水暖鴨先知，萬種行情歸於市，圖表語言透露了醒目資金的流向。精通圖表，判斷路線，能夠趨吉避凶。然而，就算熟悉圖表，經驗老到，在信號顯現時，基於人的本性，滿腹狐疑之下，錯失了沽貨離場或趁低吸納的最佳時機。

天堂地獄兩極端，能夠相中並適時上車的利好消息股，升幅是非常可觀，相反誤踩不利新聞消息的地雷股，狂瀉程度可以很嚇人。

按或然率，出現地雷股數目遠高於新聞利好消息股。由去年尾阿里巴巴(０9988)旗下之螞蟻集團揭開序幕，因其業績經營模式，對金融系統構成風險，內地政府終出手進行整頓。

教育、住房及醫療三座大山影響民生問題至鉅，去年有關當局定立三條紅線，進行監管該類行業的發展，避免將來出事時難以控制。消息公布初期，市場反應平靜，下跌不多之後反彈，令股民掉以輕心。對市場反應敏銳之醒目資金，能於高位順利全身而退，避過大崩潰災難式下跌的命運。單日跌幅十餘百分點比比皆是，其中教育明星股，單日跌幅超過五成，其後崩瀉幅度更達七成以上，印象中87年股災才有如此之跌幅。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)