鄧建初：炒股既要判斷消息好壞 亦要圖表輔助
2021年11月04日 07:00
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股票急升或暴跌，除了基本因素影響，譬如盈喜盈警，或者業績表現出人意表之外，具故事性的新聞消息，對即時股價亦有一石激起千重浪的極端效果。
香江水暖鴨先知，萬種行情歸於市，圖表語言透露了醒目資金的流向。精通圖表，判斷路線，能夠趨吉避凶。然而，就算熟悉圖表，經驗老到，在信號顯現時，基於人的本性，滿腹狐疑之下，錯失了沽貨離場或趁低吸納的最佳時機。
天堂地獄兩極端，能夠相中並適時上車的利好消息股，升幅是非常可觀，相反誤踩不利新聞消息的地雷股，狂瀉程度可以很嚇人。
按或然率，出現地雷股數目遠高於新聞利好消息股。由去年尾阿里巴巴(０9988)旗下之螞蟻集團揭開序幕，因其業績經營模式，對金融系統構成風險，內地政府終出手進行整頓。
教育、住房及醫療三座大山影響民生問題至鉅，去年有關當局定立三條紅線，進行監管該類行業的發展，避免將來出事時難以控制。消息公布初期，市場反應平靜，下跌不多之後反彈，令股民掉以輕心。對市場反應敏銳之醒目資金，能於高位順利全身而退，避過大崩潰災難式下跌的命運。單日跌幅十餘百分點比比皆是，其中教育明星股，單日跌幅超過五成，其後崩瀉幅度更達七成以上，印象中87年股災才有如此之跌幅。
相反地，有利於國策發展的股票板塊乘時而起。其中碳中和及電動車概念股皆是受惠股，能發掘此類板塊，是與新聞觸覺有着密切關係。憑藉圖表上的異動走勢，找出入市時機，更是致勝關鍵。成功例子有東岳集團(00189)及比亞迪(01211)，前者有國家主席習近平到訪參觀該公司，後者竟成高考試題之一，及時上車，分一杯羹之精明股民獲利匪淺。
上周有一隻過往專注家用電器業務之創維(00751)，公布業績非常理想。最重要的，是光伏新業務表現優秀，令人刮目相看。市場追捧情況下，執筆時三日已大漲8成。淡市之中，一宗利好的新聞消息，立時引來大批狂蜂浪蝶，把股價節節推上。可想而知，判斷新聞及圖表路線之重要性。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)