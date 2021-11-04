利標品牌半年經營虧損9900萬美元　續停牌

另外，於2021年11月1日，間接全資附屬公司GBG International Holding Company Limited(GIHCL)(持有集團的歐洲批發業務及品牌管理業務)的董事，GBG Europe Footwear & Accessories Limited(GBG F&A)(GIHCL間接全資附屬公司)的董事及TVM Fashion Lab Ltd(TVM Fashion Lab，連同GIHCL及GBG F&A統稱「英國公司」，及各為一間「英國公司」)(GIHCL的直接全資附屬公司)的董事經審慎周詳考慮後決定，就各英國公司提交有序破產管理申請，並委任Teneo Restructuring Limited的Ian Wormleighton、Daniel Butters及Benjamin Dymant(統稱聯席破產管理人)為各英國公司的聯席破產管理人。

隨後，英國公司的董事於2021年11月2日提交破產管理申請，聯席破產管理人獲委任為各英國公司的聯席破產管理人(統稱聯席破產管理人委任)。

公司股份繼續停牌。