陳蓓敏：港股年底波幅區間為24300至26800點

美國聯儲局議息，市場關注何時啟動減少買債的聲明。正當市場高呼，明年6月加息概率高達七成，卻有意忽略現任聯儲局主席鮑威爾能否繼續留任的可能性。拜登已先給予「有很多好選擇」作回覆。花落誰家尚未知曉，未來5個月加息機會有疑慮。美股做好，道指先行熱身創新高於36,000點以上，納指也不示弱，向高位挑戰。感恩節和聖誕臨近，美股見節日蜜月期。美國明年中期選舉序幕，已悄悄地打開。維珍尼亞州州長，由民主黨先摘下。宜留意拜登政府未來一年為選舉作出的政策鋪排。

中國10月服務業採購經理指數為53.8，創三個月高位。受惠疫情改善，新業務需求增加, 和冬奧前奏準備等因素。十月出口訂單見擴張，為六個月高位。市場關注下周舉行六中全會。恒指失守多條移動平均線，徘徊於25,000關口。年內整體走勢，遠差於其他主要股票市場。因受內外因素影響，香港一日未見通關時間表，難有憧憬。未來兩個月，恒指上下區間為24,300至26,800點。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)