道指升104點再破頂　油價跌3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報93.85；港匯見7.7830；離岸人民幣(CNH)報6.3935；美元兌日圓處114.01；歐元企1.1616，英鎊報1.3693。金價處1,775.13美元。布油報81.31美元，紐油處80.31美元。比特幣報6.29萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水170點。

●美國股市周三(3日)做好，三大指數再創收市新高。道指收報36,157點，升104點或0.29%；標指收報4,660點，升29點或0.65%；納指收報15,811點，升161點或1.04%。

●美國聯儲局公布貨幣政策會議結果，決定維持利率不變，同時宣布落實縮減量化寬鬆(QE)措施，將於11月每月減少國債購買100億美元，以及每月減少按揭抵押證券(MBS)購買50億美元。

●聯儲局主席鮑威爾於記者會上表示，考慮到美國經濟表現強勁，認為目前是調整資產購買政策的時機，但並不表示即將加息，主要由於美國就業市場仍有改善的空間，以達至全面就業的目標。

●港股ADR指數全日向好，按比例計算，收報25,116點，升91點或0.37%。

●即月恒生指數夜期收報25,082點，升72點，高水57點，成交13,853張。

●根據芝商所FedWatch利率期貨工具，市場預期明年6月聯儲局加息的可能性為64.7%；明年底前加息兩次的可能性高達75.8%。

●流動裝置處理器大廠高通(Qualcomm)公布，於上財季收入及盈利均勝預期，股價在盤後交易時段急升6.6%，報147.6美元。

●全球訂房網站Booking Holdings周三(3日)公布，第3季收入按年增77.1%至46.7億美元，市場預期43億美元，股價於盤後交易時段急升3.68%，報2,525美元。

●紐約12月期油收報每桶80.86美元，跌3.05美元或3.63%；布蘭特1月期油收報每桶81.99美元，跌2.73美元或3.2%。

●紐約12月期金收報每安士1,763.9美元，跌1.4%。

●英國富時100指數收報7,248點，跌25點或0.36%；法國CAC指數收報6,950點，升23點或0.34%；德國DAX指數收報15,959點，升5點或0.03%。

●兩隻新股公布招股結果。鷹瞳科技以每股75.1港元下限定價，1手中籤率15.55%，認購7手穩獲1手；三葉草生物以每股13.38元近上限定價，1手中籤率35%，認購3手穩獲1手。