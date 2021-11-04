鄧聲興：內地電商邁黃金期

相信經過新冠肺炎疫症的洗禮，網上購物已經成為不少香港人的習慣一部分，而比港人更早普及的內地，網購是提升生活質素、推動經濟的力量。

阿里巴巴的天貓今年主打「綠色低碳」，並設立首個「綠色會場」。11月1日零時開售後，9小時內共有12萬多件綠色家電被買走。新能源汽車品牌銷情也極為火爆，多個品牌的汽車首小時成交均超越去年首日全日金額。

拼多多今年力推農產品，聯合山西、陝西、山東、甘肅、四川、新疆6大蘋果產地，從10月27日起開啟蘋果「雙十一」，截至10月28日中午，平台上的蘋果銷量達到500萬斤。

電子商務已經全面融入內地生產生活各領域，成為提升生活質素和推動經濟社會發展的重要力量。因此，內地為了引領電子商務向高質量發展，上月出台《「十四五」(第14個5年)電子商務發展規劃》，目標於2025年實現電子商務交易額46萬億元人民幣，全國網上零售額17萬億元人民幣，分別較2020年增長23.7%及44.1%。

《規劃》也提出，工業電子商務普及率目標於2025年達到73%；農村電子商務交易額要達到2.8萬億元人民幣；跨境電子商務交易額要擴大到2.5萬億元人民幣。

從《規劃》文件可以預視未來4年內地電商將保持較高增長，同時在「堅持守正創新，規範發展」的政策原則之下，促進行業的公平競爭和高品質發展。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)