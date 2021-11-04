恒指曾升逾200點 ATMX有支持 比亞迪漲6%

港股維持升勢，恒生指數最多升過220點，暫高見25,244點，最新仍升120點或0.4%，至25,145點；國企指數亦升逾50點或0.6%，報8,913點；恒生科技指數升逾70點或1.17%，報6,346點。主板成交暫逾385億港元。

科網股有支持，美團及阿里巴巴齊升逾2%，騰訊升1.8%，小米升0.4%。

重磅股升跌不一，港交所升0.7%，滙豐控股靠穩；而友邦保險、中國移動及建設銀行跌0.2%至0.5%。

比亞迪升6%，報310.8元，公司10月合計銷量89,935輛，按年增88.41%；年內累計54.26萬輛，按年增加71.35%。新能源汽車年內累計41.86萬輛，按年增加212.03%。

內房股受壓，佳兆業最多下挫12.6%，低至1.04元，其10月合約銷售額按年倒退30.49%至81.95億元人民幣，另網傳公司逾期未還款流動性疑似出現問題。碧桂園、萬科、綠城中國及融創中國則跌1%至3%。

【09:20】港股向好 騰訊、阿里及美團升1%

美國聯儲局議息結果符合預期，港股做好。恒生指數高開116點或0.46%，報25,141點；國企指數高開40點或0.45%，報8,897點；恒生科技指數高開49點或0.78%，報6,322點。主板成交暫逾33億港元。

大型科網股向好，美團升1.8%至282元，騰訊及阿里巴巴齊升逾1%；小米升0.4%，大摩降其目標價至31.5元。

重磅股個別發展，滙豐控股升0.4%，友邦保險及港交所無升跌，中國移動跌0.3%，建設銀行跌0.5%。

油價受壓，「三桶油」，中國石油化工升0.7%，中國石油股份及中國海洋石油同跌1%。