鄧聲興 ：藥明生物中長線前景樂觀　阻力位128元

值得注意的是，今年作為集團CMO元年，截至9月底，CMO項目總數已達6個，預計到2021年底有望達到7個。未來2年也將會每年新增2至4個CMO項目，2024至2025年隨着後期項目的推進，每年有望新增4至6個CMO項目。此外，集團「贏得分子戰略」也持續發力，首3季共有13各項目從外部轉入，包括5個臨床三期或以後的項目。

疫苗業務方面，集團新簽訂新冠疫苗原液/製劑的生產合同和額外總計超過1億美元的新冠疫苗訂單，也正在洽談mRNA疫苗和治療的生產訂單。在目前中小企業主導創新，大藥企持續提升外包服務的大趨勢下，生物製藥CDMO行業仍將保持高增長，對集團中長線前景持樂觀態度。該股阻力位為128元，支持位見100元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)