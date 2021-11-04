【高盛推介】友邦偏軟 資金流入好倉
2021年11月04日 10:38
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高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險周三(3日)跌約2.4%，周四(4日)早上持平開市後隨即倒跌，最低見84.8港元，為1個月低位。現報85.75元，跌約0.3%。
友邦將於下周五(12日)公布今年第三季新業務摘要，市場料新業務價值介乎7.275億至7.695億美元，按年升3%至9%，並將關注友邦旗下內地業務的新業務價值表現。券商普遍對友邦給予看好評級，目標價最高140元。
觀察個股輪證資金流向，可見周三資金趁低部署好倉，當中認購證錄得約370萬元資金流入。牛證於周三亦獲資金轉向流入，有約310萬元，並集中在80至84元收回區域的產品。
友邦購27795，行使價90.95元，2022年9月23日到期，實際槓桿5.9倍，貼價、中長期、低街貨。
友邦購27342，行使價103.1元，2022年1月26日到期，實際槓桿15倍，高槓桿、低街貨。
友邦牛53284，收回價75元，行使價74.4元，換股比率100，槓桿比率7.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
友邦牛55635，收回價80元，行使價79.4元，換股比率100，槓桿比率13倍，相近收回價貼牛中街貨較低。
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