【瑞通推介】恒指曾彈200點　即市牛熊睇法分歧

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局維持利率不變，本月將縮減買債150億美元，符合市場預期。道指周三(3日)收報36,157點，升104點或0.3%，再創收市新高。恒指周三盤中低見24,808點，全日收報25,024點，跌74點或0.3%，連跌7個交易日，累挫逾1,100點。周四(4日)早段回升逾200點，高位重上25,244點。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾1億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾9,300萬元，反映投資者預期港股將見技術反彈。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價24,600至24,699點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

小米集團公布雙11首日支付金額突破70億元人民幣。另小米管理層表示，未來會開設更多大面積小米之家，為賣車作準備。不過，相繼有券商對小米未來出貨量情況轉趨審慎，下調股份目標價，小米周三收挫2.6%於20.45元，連跌第8個交易日，期間累跌9.5%。周四早段於20元以上好淡爭持。周三有超過750萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾20萬元淨流出。

有券商把友邦保險2021財年的新業務價值下調3.6%，指出受Delta變種病毒影響中國及東盟國家等主要業務市場，預料友邦新業務價值按年增長由上半年24%，放緩至第三季約9%。友邦周三股價下滑2.4%至86.05元，盤中低見85.5元的一個月低位。周四早段跌勢未止，曾跌超過1%，一度失守85元水平，其後跌幅收窄。近680萬元在周三淨流入其好倉，淡倉則有逾120萬元淨流出。

李寧是周三表現最好藍籌，一度重上87.5元的配股價，全日上揚6.7%收市，收87.3元，結束5連跌走勢。有券商發表報告表示，與李寧管理層進行會議，公司指短期營運狀況良好及處於指引上限水平，管理層對明年銷售收入增長維持樂觀，並有空間透過產品組合等來緩解原材料價格上升帶來的利潤率壓力。李寧周四早上曾漲3%，高位逼近90元關。周三有逾130萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近190萬元淨流入。

據報藥明生物把今年收入及盈利增長65%的預測，上調至增長75%；同時將明年收入及盈利增長幅度，由40%升至45%。不過，藥明生物周三升抵116元後受阻，最終倒跌1.6%收市，報110.2元，10天和20天線得而復失。周四早段先升後回，再跌3%，曾跌穿107元。周三分別有近310萬元和逾50萬元淨流入其好倉和淡倉。

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