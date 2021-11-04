許繹彬：港府宜正視調整股票印花稅政策

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，踏入11月，美股不論道指或納指都不斷創出歷史性新高，氣勢如虹，市場充滿「歌舞昇平」之勢，從圖表來看，暫根本完全沒有回吐之感；反觀港股走勢卻顯得「陰陽怪氣」，投資者滿以為在擺脫傳統股災10月的魔咒後，在美股的強勢帶領下，終於可以「有啖好食」，但事與願違，截至周三(3日)港股更出現7連跌，由上月26,200點急插至跌穿25,000點，投資者對港股現況確實有點「摸不着頭腦」，完全是在捱打。