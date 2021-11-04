港股格局：郭家耀料恒指短期25000點見支持
2021年11月04日 11:01
東網電視更多新聞短片
安里資產管理董事總經理郭家耀指，港股最近反覆上落，恒指於26,000點遇阻後連日下跌，回落至25,000點附近有承接。至於外圍方面，美國聯儲局稱每月減少買債150億美元，一如市場預期，加上債息反應溫和，市場波動未見太大。郭氏指，近期市場較為關注企業業績表現，以及內地經濟發展和宏觀政策有否轉變，短期港股出現超賣情況，25,000點以下逐步找到支持，反彈阻力在26000點附近，料要有更多清晰的政策轉向訊號，方能刺激大市向上。
美國原油庫存急增令油價大瀉，拖累油股表現，郭家耀指冬季原油供應緊張，預料短期對油價有支持作用，股民短線可留意上游企業中海油(00883)，但長線而言，替代能源逐漸普及，尤其是電動車廣泛應用後，對原油或會造成打壓，油股長線投資價值下降，只宜短線操作。
恒地(00012)天價奪得中環商業地王，郭氏預料日後將產生協同效應，成為中環新核心區域，但短期未能快速反應在業績或估值上。他又指，由於本地地產股估值一直低迷，股價增長動力平穩，難有大升幅，但股息具吸引力，可考慮作收息之用。