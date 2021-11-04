港股格局：郭家耀料恒指短期25000點見支持

安里資產管理董事總經理郭家耀指，港股最近反覆上落，恒指於26,000點遇阻後連日下跌，回落至25,000點附近有承接。至於外圍方面，美國聯儲局稱每月減少買債150億美元，一如市場預期，加上債息反應溫和，市場波動未見太大。郭氏指，近期市場較為關注企業業績表現，以及內地經濟發展和宏觀政策有否轉變，短期港股出現超賣情況，25,000點以下逐步找到支持，反彈阻力在26000點附近，料要有更多清晰的政策轉向訊號，方能刺激大市向上。