【高盛推介】比亞迪上試310元 看淡留意貼價沽證
2021年11月04日 11:19
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份周三(3日)跌約1.6%，周四(4日)早段則發力急漲。早上高開約1.8%後升幅擴大並突破310港元水平，最高見313元。現報311.8元，升約6.5%，顯著跑贏大市。
比亞迪公布，上月份汽車產量共計89,028輛，按年增加87.7%；汽車銷量則共達89,935輛，增加88.4%。當中上月新能源汽車產量及銷量分別達81,575及81,040輛，按年增加252%及249.1%。而今年首10個月累計汽車產量則達550,513輛，按年增加73.7%；累計銷量達542,679輛，增加71.4%。
觀察個股輪證資金流向，可見周三資金轉向部署好倉，當中周三部署牛證的資金沽出280元以上收回價的貼牛，並見流入的資金集中在265至280元間收回價的產品。
淡倉方面，則見周三部署熊證的資金沽出近熊及遠熊，並見有部分轉倉至330至340元收回區域的產品。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意屬行使價230至310元間產品中，槓桿最高的比迪沽(29694)。高槓桿選擇可留意年期約3個月的低街貨比迪沽(29059)。熊證方面可留意比迪熊(56081)，與現價有約18元收回距離。
比迪沽29694，行使價250元，2022年1月28日到期，實際槓桿5.9倍，貼價、行使價230至310元間產品中，槓桿最高。
比迪沽29059，行使價228元，2022年1月25日到期，實際槓桿6.6倍，高槓桿、低街貨。
比迪熊56081，收回價330元，行使價334元，換股比率500，槓桿比率13.1倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
投資者如看好，可留意比迪牛(64920)，與現價有約32元收回距離。
比迪牛64920，收回價280元，行使價276元，換股比率500，槓桿比率8.6倍，近32元收回距離牛證。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。