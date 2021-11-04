【高盛推介】比亞迪上試310元　看淡留意貼價沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份周三(3日)跌約1.6%，周四(4日)早段則發力急漲。早上高開約1.8%後升幅擴大並突破310港元水平，最高見313元。現報311.8元，升約6.5%，顯著跑贏大市。

比亞迪公布，上月份汽車產量共計89,028輛，按年增加87.7%；汽車銷量則共達89,935輛，增加88.4%。當中上月新能源汽車產量及銷量分別達81,575及81,040輛，按年增加252%及249.1%。而今年首10個月累計汽車產量則達550,513輛，按年增加73.7%；累計銷量達542,679輛，增加71.4%。

觀察個股輪證資金流向，可見周三資金轉向部署好倉，當中周三部署牛證的資金沽出280元以上收回價的貼牛，並見流入的資金集中在265至280元間收回價的產品。

淡倉方面，則見周三部署熊證的資金沽出近熊及遠熊，並見有部分轉倉至330至340元收回區域的產品。

比迪沽29694，行使價250元，2022年1月28日到期，實際槓桿5.9倍，貼價、行使價230至310元間產品中，槓桿最高。

比迪沽29059，行使價228元，2022年1月25日到期，實際槓桿6.6倍，高槓桿、低街貨。

比迪熊56081，收回價330元，行使價334元，換股比率500，槓桿比率13.1倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

比迪牛64920，收回價280元，行使價276元，換股比率500，槓桿比率8.6倍，近32元收回距離牛證。

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