經絡按揭料美加息周期最快或明年中開始

聯儲局終於啟動「收水」，但重申目前未是時機加息。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明稱，參考上一次「收水」程序，由2014年1月至10月歷時9個月後停止量化寬鬆，並於2015年12月、即1年零2個月後恢復加息，相信根據是次量化寬鬆規模比以往更大更急，「收水」及加息的速度亦或比以往快，加上種種經濟因素支持，加息周期最快有機會於明年中開始。

至於香港方面，現時銀行體系結餘由高峰多達4,575億元歷史新高，逐步回落至現時4,175億元。曹認為，早前金管局增發票據主要為應對聯儲局縮減買債行動，吸納部分市場的流動性以穩定港匯，估計增發票據仍有機會持續，短期內對拆息影響不大，預計年內拆息仍將維持0.1厘以下水平。

他稱，計及銀行新造H按計劃大致維持於H+1.3厘附近水平，年內實際按息將於1.5厘附近上落，而即使美國加息，香港亦未必立即跟隨。參考上一輪加息周期，美國加息9次達2.25厘，香港才加息1次為0.25厘。由於現時銀行結餘仍處歷史高位，相信香港未有急切加息需要，料未來2年內香港息口仍會保持較低的水平，對樓市具支持作用。