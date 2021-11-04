【產經直播】買環球半導體ETF值博？
2021年11月04日 12:17
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美國聯儲局落實「收水」，本月起縮減買債規模，主席鮑威爾強調，削減買債不代表加息臨近。利率期貨顯示，市場預期美聯儲明年七月加息。美股反應正面，三大指數續創新高，納指更漲1%收市，新經濟股會再彈？
港股近日25,000關爭持，但晶片股如中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)均逆市做好。晶片短缺問題持續，如果看好行業，投資者應如何部署？三星彭博環球半導體ETF(03132)將於下周二(9日)上市，為亞洲首隻環球半導體ETF，對比市場上其他半導體主題ETF有何優勢？
另外，受疫情及經濟重啟導致供求失衡影響，鮑威爾預期通脹將會持續向上，直至明年中才會回落。投資者有咩方法可抗通脹？三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(03187)係好選擇？
今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及光大新鴻基財富管理策略師溫傑，為你拆解市況。
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