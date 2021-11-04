香港私宅9月落成量按月升18.5%　結束3個月跌勢

香港私人住宅單位落成量回升，根據差餉物業估價署最新資料，9月份有602伙私宅落成，按月升約18.5%，終止連續3個月的跌勢。不過，今年首9個月累積落成量則較去年同期仍少達2,516伙。

該署資料顯示，9月份私宅落成單位以九龍區最多，達338伙，佔期間整體落成逾56%。其次的新界區有171伙，佔整體逾28%，而港島區則有93伙，佔比逾15%。事實上，8月份港島及九龍區曾同時出現「零落成」，反映9月份落成有改善。

此外，9月份落成的私宅單位，以實用面積約431方呎以下細單位佔多，達到436伙，佔整體約72.4%，較8月份多380伙，顯著增加約6.70倍。以地區分布，該類型單位以九龍區落成最多，達到278伙，佔同類單位供應約63.8%，而港島及新界區亦分別有80個及78個落成。

至於該月落成的實用面積約431至752方呎的中小型私宅單位，亦達147伙，但按月少139伙，跌幅約48.6%。當中以新界佔84伙最多，其次九龍區亦有53伙。

此外，今年首9個月私宅落成量共11,168伙，暫達到政府預期全年目標18,228伙的61.3%，而比較去年同期的13,684個，則仍少約18.4%。

截至今年9月底，落成私人住宅單位中，以實用面積約431至752方呎的中小型單位最多，達到5,743伙，佔整體落成約51.4%，其次是實用面積約431方呎以下細單位，落成量有3,323伙，佔比例約29.8%。而實用面積約753至1,075方呎單位，期間亦有1,803伙落成，佔約16.1%。