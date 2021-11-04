啟德MONACO ONE首張價單推99伙　入場費756.8萬元

踏入11月不足一周，再有新盤開價。會德豐地產發展的啟德MONACO ONE，周四(4日)公布首張價單，首批單位涉及99伙，扣除最高12%折扣優惠，折實平均呎價約23,365元。

該公司常務董事黃光耀形容，是次價格為「F1極速置業價」，定價吸引，相信可帶動市場氣氛。按折實價計，今張價單有約一半單位為800萬元以下，估計可以吸引首置人士，投資者及小家庭買家入市。項目周六會開放示範單位予公眾參觀及收票，視乎入票情況考慮加推。

黃氏續指，首批單位主要集中於2A及2B座，面積由319至671方呎，戶型涵蓋一房至三房單位。該批單位折實售價由756.8萬至1,605.4萬元，折實呎價由21,671至24,759元。

該公司總經理(市務)陳惠慈稱，今批入場單位為2A座3樓G室，實用面積319方呎，屬一房間隔，折實呎價23,724元。按定價計，整批單位市值約10.7億元。而呎價最低單位為2A座3樓F室，實用面積444方呎，屬兩房間隔，折實售價為962.2萬元。