【一文睇晒】市場分析聯儲局收水　周五就業數據再定調

外國傳媒報道，美國聯儲局公布了收水路線圖後，周五(5日)的就業報告被視為市場的下一個引爆點，主要風險是圍繞着加息押注，而那個市場的大幅波動可能引發債市新一輪動盪。

【周五再決戰】

Mike Schumacher等富國銀行策略師說：「我們從中看到的關鍵一點是，聯儲局已提出加快或放緩(這是可以理解的)減碼的可能性。減碼的靈活性使得推動美元因更早/更快加息的預期而上漲的責任，更多地落到了經濟數據，尤其是通脹和就業數據身上。這就增加了本周五和之後的美國就業報告的分量。」

「減少資產購買應該會推動收益率逐步走高。我們維持1.75至1.8厘的10年期美債息年終目標不變。至於對未來加息的預期，市場仍然過於激進。」

【好淡倉互補】

Jim O’Sullivan等TD Securities策略師表示：「債息和債息曲線應該會繼續困在美債招標規模縮減、量化寬鬆減碼、未來幾周可能出爐的財政刺激方案，以及市場對短期債息的重新定價之間。這應該會使得波動率保持在較高水平，但隨着投資者消化減碼對資金流的影響和加息周期啟動的因素，利率將面臨一些上行壓力。」

「雖然在淨久期供應充足的情況下，減碼應該會使曲線變陡，但如果進一步提前加息周期，應該會使曲線變平。由於市場已然積極預期2022年7月首次加息、2022年共計將加息兩次以上，我們仍然做長短倉。」

【投資穩陣股】

Independent Advisor Alliance首席投資官Chris Zaccarelli說：「鑑於未來12個月的通脹和利率路徑存在不確定性，我們認為保持久期中性甚至是略微減持是審慎之舉。」

「維持股票風險敞口也是審慎的做法，但要繼續重新配置資產負債表更強的公司和定價能力更強的公司，而不是那些投機性更強的公司。」

【加息料溫和】

西太平洋銀行高級經濟學家Elliot Clarke認為：「今次的會後溝通讓我們有理由不僅堅持對2022年12月首次加息的預測，而且相信隨後的加息周期相對於以往將是溫和的。在整個期間，對政策的這種溫和看法面臨的主要風險將是薪金增長。如果供應被證明不足以滿足需求，那麼薪金增長可能加快，達到不僅可以抵銷當前通脹壓力，而且還可以促進非必需消費增加的速度。」

【聯儲或變臉】

渣打銀行G-10外匯研究全球主管Steven Englander說：「我們認為，未來的市場反應將在很大程度上取決於即將到來的、會導致加息提前的數據。這些數據可能包括強勁的就業數據——指向快速逼近充分就業，或居高不下的通脹數據——這將表明鮑威爾樂觀過頭了。兩者有很大的可能性雙雙出現在第4季，所以今次的溫和解讀可能只是暫時的。」

【通脹或急飆】

凱投宏觀的Paul Ashworth表示：「由於薪金增長處於1980年代初以來的最強水平，通脹預期正在上升，並且出現了周期性價格通脹，尤其是租金出現突破的迹象，聯儲局堅持認為這仍然只是『與疫情和經濟重新開放有關的暫時衝擊』，看起來落後於形勢，這是很危險的。但聯儲局可能還要過很久才願意承認通脹高企局面可能會更加持久。」

【買通脹股份】

United First Partners亞洲研究主管Justin Tang稱：「沒有人會開香檳慶祝，但我認為投資者會允許自己喝一兩杯。這將是會把所有船都抬高的一波浪潮，但與通脹主題密切相關的股票，例如科技股，將被買入。」

【市場仍未驚】

DailyFX大亞洲區主管Ilya Spivak指出：「風險情緒的反應應該會相當溫和，因為我認為總體上聯儲局傳達的信息在市場預期之中——但再一次，風險偏好輕微偏向冒險。金價重挫以及油價下跌，我認為格外引人注目。」

【市場已預期】

CEB International Inv Corp.的研究主管Banny Lam說：「亞洲股市今天應該會指向上行。聯儲局似乎創造了市場預期：削減資產購買和加息的脫鉤仍然不變。負實際利率的加深也為亞洲股市提供了持續的支撐。」

【錢仍是太多】

摩根資產管理的全球市場策略師Kerry Craig表示：「這仍然是一個非常寬鬆的政策環境，將支持未來幾個季度的增長前景，以及股票和信用債等風險資產的表現。對於股票而言，重點應該放在哪裡的盈利增長最強、能抵銷估值對回報的拖累。到目前為止，這意味着關注歐洲和日本等更具周期性的發達市場，但我們預計新興亞洲市場將迎頭趕上，其相對較低的估值將在未來一年吸引更多投資者的興趣。」

【安撫了情緒】

瑞穗證券亞洲固定收益研究主管Mark Reade說：「短期利率波動了一段時間後，本周的鴿派央行言論幫助安撫了緊張情緒，令債息曲線重新走陡。再加上強勁的企業盈利和良好的全球數據，這為進一步壓縮信用利差提供了支持性的大環境。」

「如果通脹沒有顯示出見頂回落迹象，那麼我們可能很容易看到前端波動率反彈。但可能還要過一陣子才會變得明顯。」