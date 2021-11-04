市場仍偏向押注通脹失控！債市淡友已準備食大茶飯

外國傳媒報道，市場對聯儲局宣布「收水」的反應平靜，這可能是個「風暴眼」，交易員拒絕退後，仍押注央行在看待「通脹失控」威脅的問題上過於自滿。

期貨市場繼續預計聯儲局明年6月加息的概率約為70%，與本周會議前後的概率相比幾乎沒有變化。對沖歐洲美元下行風險的需求增強，暗示投資者為更大舉押注進一步加息尋求防護。

鮑威爾周三(3日)宣布開始縮減債券購買規模，但稱官員對加息保持耐心，此後美國國債回落，債息曲線溫和變陡。不過，市場反映出的加息預期表明，交易員拒絕退讓，這就增加了未來經濟數據公布將引發債市震盪的風險。

Capital Economics的Paul Ashworth在談及通脹時說：「聯儲局堅持認為這只是與疫情和經濟重新開放有關的暫時性衝擊，這種固執己見似乎危險地落後於形勢，但要等到聯儲局願意承認高通脹可能更持久，可能還需要一段時間。」

不耐煩的交易員與呼籲冷靜的決策者之間的下一次交鋒，最早將在周五(5日)美國就業市場數據發布時出現。下周的一系列通脹數據將有待投資者消化，此外，聯儲局主席鮑威爾是否獲提名連任的決定也將出爐。