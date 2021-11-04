百物騰貴　Oreo餅乾恐又再加價？

外媒報道，美國食品大廠Mondelez International 10月才剛宣布Oreo餅乾及Toblerone朱古力等品牌加價，近日又預告未來價格還可能進一步上調，因為原物料、運輸及人力成本攀升。

該公司執行長Dirk Van de Put表示，先前已調升價格，未來還將進一步漲價，且價格漲幅恐怕比先前還大，是公司許久未見的加價策略。

截至9月底止第三季，該公司加價推動營收按年增7.8%至71.8億美元，勝市場預期的70.5億美元。儘管這段期間原物料及運輸成本雙雙上漲，但靠着價格策略及擴大產能成功推動盈利增長；季內淨利潤按年增13%至12.6億美元，經調整後每股盈利0.71美元。

不過，該公司預期，北美成本攀升情形將持續到明年，因此在10月又宣布新一輪加價，其中美國售價將自明年1月起上調6至7%。巴西、墨西哥、俄羅斯、東南亞等區域市場也將加價，雖然當地成本壓力不如美國嚴重。此外，該公司員工因不滿工時拉長而在9月發動罷工，也迫使其與工會簽下4年合約，連帶增加人力成本。

表示，美國消費者外出用餐及旅遊的頻率仍舊低於疫情前水平，大部分時間待在家連帶助長零食需求，因此目前為止零食漲價並未嚇阻需求，但無人能保證消費者能接受漲價到甚麼程度。