美物流巨企指供應鏈瓶頸已觸頂　已過最壞時候

隨着美國年底購物季即將到來，有高達3,000萬噸的貨物仍在等待入港，港口堵塞依然嚴重，不少業內人士更呼籲民眾提前購物，以免商品取得延誤。不過，外媒引述美物流巨企表示，供應鏈危機已經觸頂，最壞時候已過。

全球最大的合約物流業者GXO Logistics的執行長Malcolm Wilson表示，行業已經度過了最糟糕的時期，供應鏈瓶頸已經觸頂，接下來情況應該會更順利一些。GXO Logistics 在全球擁有860多個倉庫。

GXO是下游業者，由於美國東、西海岸港口大量貨櫃堵塞，商品的遞送出現延誤。Wilson稱，現在已經有很多貨物商品進入了該公司的倉庫，消費者似乎已經聽進了業內人士的警告，開始提前購物，應該有助於分散年底購物季的商品銷售。此外，GXO也正在積極增聘1萬名員工來應對年底購物季。

美國大約有40%的貨櫃流向西岸的長灘港和鄰近的洛杉磯港。近來港口堵塞量創下歷史新高，約有100艘船隻仍在碼頭或在海上等待入港。在疫情爆發前，兩座港口的平均塞港船隻僅有 10至20艘。為了緩解港口堵塞問題，美國政府10月發布「24/7」全天候營運計劃，洛杉磯港和長灘港保持每周7天、每天24小時的運作模式。美國商務部長Gina Raimondo表示，美國港口堵塞問題正取得「明顯改善」。