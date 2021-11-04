新興市場之父：虛擬貨幣只是一種信仰　投資首選仍是股票

在比特幣和以太幣的交易價格接近歷史高位之際，有「新興市場教父」之稱的傳奇投資者麥樸思(Mark Mobius)近日直指，虛擬貨幣僅為一種宗教而非投資；又稱人們不應該將這些虛擬貨幣視為一種投資手段，這僅是一種投機和娛樂的方式。在考慮到貨幣和通脹因素，他認為股票才是最好的投資選擇。

他指出，股票才是最好的投資，因貨幣貶值不會消失，這意味着未來通脹將繼續以高位運行，且別忘了美國的貨幣供應量增長了30%以上。

由於疫情時代央行寬鬆的貨幣政策導致流動性大增，麥樸思在9月曾表示，這其中大部分資金最終將重新投入股市。他還稱，正在關注美國市場，這表明股市即使接近歷史高位也具有巨大的潛力。他相信，美國市場將繼續繁榮並繼續表現良好，許多美國企業也在新興市場賺錢。

他又認為，目前市場最大的擔憂是利率，如果全球央行在完成債券購買後決定提高利率，那麼這不僅在美國，而且在新興市場可能都是一個巨大的擔憂。他並不是唯一一個抨擊虛擬貨幣的人。

對虛擬貨幣投不信任票的，不只麥樸思。摩根大通首席執行官傑米-戴蒙(Jamie Dimon)亦曾公開批評比特幣，最近稱其「一文不值「和「傻瓜的黃金」。

不過，億萬富翁投資者Paul Tudor Jones則認為，虛擬貨幣可佔一席之地，又指虛擬貨幣比黃金更能抵禦通脹。