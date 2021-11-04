數碼港：香港金融科技現已進化成建立多元化平台

金融科技不斷發展，數碼港表示，香港金融科技初創的發展已提升至另一台階，由過去以單對單形式為傳統金融機構提供解決方案，進化至現時構建多元化平台，將不同金融界別連繫以創造更大生態圈。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，香港作為國際金融中心，吸引全球金融機構及金融科技初創，有關的持份者緊密合作，推動生態圈不斷進化。現時金融科技初創已不限於與單一金融機構合作，而是建立多元化平台，促成不同金融機構之間的協作。

他認為，ESG及影響力投資備受市場關注，相關金融科技服務需求殷切；合規科技有助加強風險管理及防範違規，從而提升監管程序成效與前瞻能力。

合規科技公司連融控股行政總裁林衛琳指，社會對銀行和金融機構的監管要求愈來愈高，去年全球因為未能滿足監管要求的公司，合共被罰款逾100億美元。因此，市場對合規科技需求上升，希望以科技減省審查時間和成本。

PortageBay行政總裁周定基表示，ESG和可持續發展的相關產品市場資產值現時高達16萬億美元，並每年增長30%，這對香港來說是一個巨大的增長機會，業界需要確保推出可靠的ESG投資產品，真正促進氣候或社會目標，並同時保障投資者的利益。