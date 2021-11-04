金價企1773美元　道期微升

美匯指數報94.2；港匯見7.7824；離岸人民幣(CNH)報6.3956；美元兌日圓報114.22；歐元企1.1553，英鎊處1.3634。金價報1,773美元。油價向好，布油報82.64美元，紐油報81.04美元。比特幣企6.19萬美元。道指期貨升15點。

●市後關注點

-20:00 英倫銀行11月議息結果

-20:30 美國9月貿易數字；加拿大9月貿易數字

●中國經濟：

-工信部：38款手機App過度收集用戶信息需整改。

-深圳監管部門傳明開會，討論花樣年及佳兆業問題。

-鍾睒睒膺福布斯中國首富，馬雲及馬化騰跌出三甲。

●傳恒大汽車擬售Protean予電動車製造商Bedeo。

●歐洲央行拉加德：明年極不可能加息。

●理財通10月份7600名投資者參與，匯劃1.3億人幣。

●新興市場之父：虛擬貨幣只是一種信仰，投資首選仍是股票。

●股神軍師芒格：中國提早應對經濟過熱，醒過美國。

●金管局：美國通脹及利率前景仍不明朗，籲保持謹慎。

-金管局：料明年試行多種央行數碼貨幣跨境網絡。

●滙豐銀行維持最優惠利率5厘不變。

●數碼港將續推動投資者與初創企業對接，擴展業務網絡。

●保監局：需建立更多類型產品，保險數碼化有很大發展空間。

●港交所：2030年中國資本市場規模將達100萬億美元。