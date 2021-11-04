金價企1773美元 道期微升
2021年11月04日 16:28
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美匯指數報94.2；港匯見7.7824；離岸人民幣(CNH)報6.3956；美元兌日圓報114.22；歐元企1.1553，英鎊處1.3634。金價報1,773美元。油價向好，布油報82.64美元，紐油報81.04美元。比特幣企6.19萬美元。道指期貨升15點。
●市後關注點
-20:00 英倫銀行11月議息結果
-20:30 美國9月貿易數字；加拿大9月貿易數字
●港股結束連跌7日的頹勢，恒生指數最多升過220點，高見25,244點，全日收升200點或0.8%，報25,225點；國企指數亦升96點或1.09%，報8,953點。恒生科技指數則升101點或1.62%，報6,375點。大市主板成交約1,186億港元。大型科網股受捧，美團升3.2%，阿里巴巴升3.1%，騰訊升2.5%。小米升1.6%，快手升0.6%，嗶哩嗶哩升2.1%。https://bit.ly/3mG3iKr
●深成指升1.3%，風電股領漲。https://bit.ly/3bCnJl6
●中國經濟：
-工信部：38款手機App過度收集用戶信息需整改。
-深圳監管部門傳明開會，討論花樣年及佳兆業問題。
-鍾睒睒膺福布斯中國首富，馬雲及馬化騰跌出三甲。
●傳恒大汽車擬售Protean予電動車製造商Bedeo。
●歐洲央行拉加德：明年極不可能加息。
●理財通10月份7600名投資者參與，匯劃1.3億人幣。
●新興市場之父：虛擬貨幣只是一種信仰，投資首選仍是股票。
●股神軍師芒格：中國提早應對經濟過熱，醒過美國。
●金管局：美國通脹及利率前景仍不明朗，籲保持謹慎。
-金管局：料明年試行多種央行數碼貨幣跨境網絡。
●滙豐銀行維持最優惠利率5厘不變。
●數碼港將續推動投資者與初創企業對接，擴展業務網絡。
●保監局：需建立更多類型產品，保險數碼化有很大發展空間。
●港交所：2030年中國資本市場規模將達100萬億美元。