金融解決方案公司Neat夥Visa推美元商務卡

金融解決方案公司Neat聯同支付技術公司Visa宣布，推出美元Visa商務卡，為創業者及中小企業直接使用港元及美元兩種貨幣進行支付交易，即中小企可使用該卡直接收取、支付美元款項及美元消費。

Neat聯合創始人兼行政總裁David Rosa表示，中小企業一向是亞太地區經濟增長的重要動力，惟他們經常被銀行視為成本過高或風險過高的服務對象，而得不到充分的銀行服務。他指，公司正能該批中小企及個體戶提供服務，亦能為有跨境兌換需求的他們減省費用及時間。

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪(Maaike Steinebach)表示，該卡能能為中小企業安全地使用其銀行帳戶完成付款，亦能幫助企業追蹤所有支出記錄，進而提高營運效率。

Rosa指，目前該公司有約3萬客戶，其中80%使用美元進行交易，相信新卡對客戶有一定吸引力，惟未有具體客戶人數目標，笑指「若客戶有需求就自然有生意」。

該卡為所有以美元進行的交易，均免除1.5％的海外商家費用，以及所有網上交易提供1％現金回贈。

對於被問及現時各國央行正研究的央行數碼幣(CBDC)落實後，會否對該企構成挑戰時，Rosa表示不認同，更認為CBDC將為他們這些非銀行類金融機構提供機會。他稱，現時距離CBDC正式在國際間實行跨境支付尚有一段長時間，該企亦會把握當下機會。