內地物價狂飆！10月食品價格每周也漲　有人組團偷菜

中國商務部公布的食用農產品數據顯示，10月中國食品價格每周都在上漲。在截至10月31日的1周內，30種蔬菜的平均批發價格為每公斤5.99人民幣，按周上漲6.6%。在截至9月26日的1周中，每公斤價格為4.39元人民幣。

另數據顯示，截至10月31日的那周，食品價格按周上漲3.7%，其中豬肉價格升10.6%，雞蛋價格漲6.4%，整體價格皆呈現上漲。

除了價格上漲外，商務部早前曾發出「囤糧」通知，加劇菜價高漲，使中國各地方出現偷菜行為。河北秦皇島爆出一群民眾「組團」偷菜，人數從數十人增加至上百人，白菜、生薑、蘿蔔等全成為下手對象。

有村民透露，從10月中旬開始就發現許多老人家坐着公車過來，以撿菜為名，偷走了白菜、香菜、蘿蔔、生薑、大蔥等等。村民也說，偷菜賊年齡大約在60歲以上，一到農地了就大肆拔菜，當成自己家裏種的，一點也不客氣。偷菜賊行徑連公車服務員也看不下去，透露每天都有人從秦皇島及山海關那邊的市區乘車過來，人人拖着一買菜車，回程時，有的裝着薑、有的裝着白菜。

事實上，內地菜價直線上揚，單是菠菜價格就比去年同期漲了超過3倍，部分省份的節瓜、茄子及香菜在短短一周之內分別漲了1.6倍、1倍及90%。