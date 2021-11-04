【產經直播】港股彈得200點咪開心住？

美國聯儲局落實「收水」縮減買債，但稱不代表加息臨近，市場收貨？港股周四(4日)終於結束7連跌，反覆升200點，收市報25,225點。港股市底依然弱？下一步要睇實咩位？

有傳下月中港通關，將設每日免隔離通關配額，而通關初期則只會限制在廣東省內活動。消息刺激本地零售股及醫美股炒起，呢兩個板塊可跟炒一轉？

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