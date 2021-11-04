恒地：奪中環地「四叔笑到見牙唔見眼」　派息政策不變

計入建築費後的成本為630億元，林表示，集團今天仍是獨資發展，但日後若有朋友有興趣，不排除研究合資的可能性。至於項目的回報率，他以目前中環甲級寫字樓和商場呎租為基準，假設每呎租金是130、160、190元，回報率分別為四厘、五厘、近六厘。

此外，主席李家傑表示，項目將會重視環境、社會責任及企業管治(ESG)，引入新科技減碳減排等，為下一代創造綠色生活環境。另一位主席李家誠表示，項目擁有逾40萬方呎綠色空間，將會重塑中環海濱的環境，除提供商業樓面外，也提供休閒、旅遊娛樂和表演的場地。

至於從恒地主席之位退下來的創辦人「四叔」李兆基，他兒子李家傑表示他身體好好，知道中標後「笑到見牙唔見眼」，並讚揚Martin(李家誠)帶領團隊做出成績。