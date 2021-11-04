恒地：奪中環地「四叔笑到見牙唔見眼」 派息政策不變
2021年11月04日 16:57
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李家誠（左）、李家傑
恒基地產(00012)周三(3日)以508億港元投得中環新海濱3號商業地王，市場擔心對集團資金構成壓力。不過副主席林高演周四(4日)在網上記者會上大派定心丸，表示資金無壓力，未來派息政策不變，並且「完全毋須要供股」。
林稱，截至本年6月底止，集團借貸率約20%，「以今日利率環境，係相當偏低，唔借多啲做生意，啲人會話我哋唔識做生意」。他又指，集團租金收入，以及由中華煤氣(00003)所收的股息收入穩定，現金流良好，並得到母企恒基兆業的支持，可動用資金「閒閒地200億、300億、400億」。就算目前以508億元買地，借貸率僅約30%，屬於合理，笑言就算是明天要付地價，都可以即時開支票繳付。
計入建築費後的成本為630億元，林表示，集團今天仍是獨資發展，但日後若有朋友有興趣，不排除研究合資的可能性。至於項目的回報率，他以目前中環甲級寫字樓和商場呎租為基準，假設每呎租金是130、160、190元，回報率分別為四厘、五厘、近六厘。
此外，主席李家傑表示，項目將會重視環境、社會責任及企業管治(ESG)，引入新科技減碳減排等，為下一代創造綠色生活環境。另一位主席李家誠表示，項目擁有逾40萬方呎綠色空間，將會重塑中環海濱的環境，除提供商業樓面外，也提供休閒、旅遊娛樂和表演的場地。
至於從恒地主席之位退下來的創辦人「四叔」李兆基，他兒子李家傑表示他身體好好，知道中標後「笑到見牙唔見眼」，並讚揚Martin(李家誠)帶領團隊做出成績。