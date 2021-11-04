理財產品逾期　佳兆業：將分期兌付投資者本金及利息

佳兆業管理層公布兌付方案，佳兆業集團將以錦恒財富產品的到期時間為順序，採用分期兌付的方式陸續兌付本金和利息；投資者到期的本金到期的當月兌付10%，之後的每3個月兌付10%，直至兌付完畢；投資者的利息在產品到期後將不再計息。原存續期的利息，在本金兌付完畢後的當月兌付25%，之後每3個月兌付25%，1年內兌付完畢；佳兆業將安排每月20日集中兌付，如遇節假日提前；若佳兆業籌資情況良好，將隨時提前按照以上的規則提前兌付本金和利息。

集團執行董事兼聯席、地產深圳區域主席總裁李海鳴稱，佳兆業在分析資產的基礎上，聽取投資者的意見，同時與政府溝通幫忙協調金融機構。他續指，因監管和項目資金回流等問題，沒有以實物樓盤兌付的可能性。

此前有報道指，部分手持由佳兆業發行的理財產品投資者於周四上午，聚集在佳兆業位於深圳的總部尋求兌付方案，該企主席郭英成未有現身，但午後透過電話連線現場投資者回覆稱，將於下午出方案。受負面消息拖累，佳兆業集團股價周四(4日)受壓，全日挫15.12%，以全日低位1.01港元收市。