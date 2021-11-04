理財產品逾期 佳兆業：將分期兌付投資者本金及利息
2021年11月04日 17:20
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內媒報道，佳兆業(01638)就擔保的產品出現兌付逾期事件作出回應，截止周四(4日)，佳兆業集團通過錦恒財富布局總本金119.13億元人民幣(下同)，預期到期的利息還有8.75億元，合計是127.88億元。
佳兆業管理層公布兌付方案，佳兆業集團將以錦恒財富產品的到期時間為順序，採用分期兌付的方式陸續兌付本金和利息；投資者到期的本金到期的當月兌付10%，之後的每3個月兌付10%，直至兌付完畢；投資者的利息在產品到期後將不再計息。原存續期的利息，在本金兌付完畢後的當月兌付25%，之後每3個月兌付25%，1年內兌付完畢；佳兆業將安排每月20日集中兌付，如遇節假日提前；若佳兆業籌資情況良好，將隨時提前按照以上的規則提前兌付本金和利息。
集團執行董事兼聯席、地產深圳區域主席總裁李海鳴稱，佳兆業在分析資產的基礎上，聽取投資者的意見，同時與政府溝通幫忙協調金融機構。他續指，因監管和項目資金回流等問題，沒有以實物樓盤兌付的可能性。
此前有報道指，部分手持由佳兆業發行的理財產品投資者於周四上午，聚集在佳兆業位於深圳的總部尋求兌付方案，該企主席郭英成未有現身，但午後透過電話連線現場投資者回覆稱，將於下午出方案。受負面消息拖累，佳兆業集團股價周四(4日)受壓，全日挫15.12%，以全日低位1.01港元收市。
另外，市傳深圳監管部門將於明日召開專題會議，討論花樣年(01777)及佳兆業兩家企業流動性問題。從相關企業處了解到，兩企收到深圳市住建局的通知，將在11月5日參加專題會議。