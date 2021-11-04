聯想：「彈弓手」撤科創板上市申請　不改變集團基本面

集團在業績通告中提及，行業仍面臨各種集成電路(IC)零部件短缺，導致訂單履行延遲，以及個人電腦(PC)、智能手機和服務器的大量積壓訂單。

楊指出，晶片短缺主要是市場需求強勁所造成，特別是在IT和電動汽車方面，維持至少在明年上半年仍未解決短缺的預測不變。不過，集團在晶片短缺的情況下仍能錄得強勁增長，又稱得益於其獨特的混合供應鏈模式，公司組件供應較同業穩定，亦具更強的議價能力。

他續指，市場走向高端化，雖然教育PC需求下降，但商業需求仍然強勁，有信心在第三財季持續錄得按年增長。

聯想集團智能設備業務集團總裁Luca Rossi表示，晶片問題亦不會影響未來數季智能設備的毛利率水平，主要是由於公司將業務重心轉移至盈利能力較佳的商用PC，並加強增值服務及配件銷售，抵銷了零部件成本上升的影響。

集團指，其研發支出在3年內「翻番」的目標仍然存在。執行副總裁兼首席財務長黃偉明表示，未來3年每年的研發資本支出，將由2020至2021財年的約15億美元，增加至30億美元。