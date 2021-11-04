10月6599伙新盤單位申預售樓花 按月飆兩倍
2021年11月04日 17:55
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地政總署資料顯示，10月共有11個全新住宅項目入紙申請預售樓花同意書，共涉6,599伙，較9月飆升兩倍，而截至該月底，待批單位量升至14,662伙，較上月的9,284伙，亦多出5,378伙，升幅為57.9%。資料顯示，待批單位量為2020年7月之後最多。
當中包括路勁基建(01098)的屯門掃管笏項目約698伙，新地(00016)屯門兆康第54區1B期住宅項目約800伙、同系位於優景里與博研路交界項目第2A期和2B期，分別約607伙和688伙，麗新集團旗下觀塘恒安街18號涉156伙。
另外，是次有6個新申請售樓紙的項目位於啟德區，中國海外(00688)、恒基地產(00012)及嘉華國際(00173)、九龍倉集團(00004)合作發展的啟德第4A區2號地項目分4期發展，共涉約2,062伙。由會德豐地產與帝國集團、恒地、新世界發展(00017)合作的新九龍內地段第6574號啟德第4B區3號新盤第2期，涉及571伙，預計關鍵日期2023年8月31日。至於，由會地、嘉華國際、中海合作發展的啟德第4A區1號地盤項目1期，涉約1,017伙。
10月份地政總署批出3份預售樓花同意書，涉及住宅單位共1,221伙，較9月份少約1,745伙，跌幅約58.8%。上月獲批預售的項目近日已全數公布首張價單，當中包括會德豐地產的啟德MONACO ONE提供492伙，而新鴻基地產(00016)的天水圍Westland Seasons Park 第2期有約388伙，而另一個項目則為長實集團(01113)的洪水橋#LYOS，提供341個單位。