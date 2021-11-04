10月6599伙新盤單位申預售樓花　按月飆兩倍

地政總署資料顯示，10月共有11個全新住宅項目入紙申請預售樓花同意書，共涉6,599伙，較9月飆升兩倍，而截至該月底，待批單位量升至14,662伙，較上月的9,284伙，亦多出5,378伙，升幅為57.9%。資料顯示，待批單位量為2020年7月之後最多。