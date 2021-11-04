歐達禮：ISSB將就企業氣候相關披露標準訂全球基準

環球市場積極推動綠色金融發展，香港證監會行政總裁歐達禮(Ashley Alder)在第26屆聯合國氣候變化大會發表演說時表示，環境、社會及管治(ESG)投資迅速增長，惟不同的監管制度及自願性披露框架，令企業的可持續發展匯報出現碎片化，而不完整及不統一的匯報方式，減弱資訊可靠性，甚至引起資產錯誤定價、資金錯配及「漂綠」(greenwashing)相關風險。

身兼國際證券事務監察委員會組織(IOSCO)理事會主席的歐達禮，在聯合國氣候變化大會，綠色金融全球峰會發表主題演說時表示，上日成立的國際可持續發展準則理事會(ISSB)，將就企業氣候相關披露標準，訂立全面且適用於全球各地的基準，以滿足投資者對資訊的需求，指出不但有助投資者調整投資策略，以配合全球轉型至淨零排放的趨勢，亦將降低一直存在的漂綠風險。

他又指，整批氣候金融專業人士，包括基金經理以至ESG評級公司亦能夠提高水平，從而令最終投資者對獲提供的產品和資料有充分信心。ESG評級目前因主觀性、透明度問題及評級方法嚴重不一致的情況而受到影響。

歐達禮指，標準須符合公眾利益及應能夠在各司法管轄區實施。他又指，現時基準制定十分碎片化，IOSCO可以充當一眾市場監管機構成員之間的溝通橋樑，以便落實全球一致的可持續匯報標準。