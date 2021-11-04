二手盤減價吸客　東堤灣畔套三房996萬沽

近期東涌區市況較為淡靜，二手開始減價吸客，東涌東堤灣畔套三房單位，累減84萬元，以996萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21北山梁淑儀表示，北角昌明洋樓B座高層5室，實用面積約564方呎，三房間隔，望街景，獲區外首置客以758萬元承接，呎價約13,440元，原業主於2002年2月以145萬元購入自住，持貨19年帳面獲利613萬元，期內升值約4.2倍。

●世紀21北山嚴智贇指，天后金龍大廈B座中層5室，實用面積約589方呎，兩房間隔，望山景，獲區外換樓客以1,065萬元承接，呎價約18,081元，原業主於2015年10月以350萬元購入自住，持貨6年帳面獲利715萬元，期內升值約2倍。

●利嘉閣何詠詩指，西區維壹低層A室，實用面積約1,127方呎，套三房連工人房間隔，享全海景，以2,808萬元沽出，呎價約24,916元，新買家為外區換樓客，屋苑現時有約25個單位放售，叫價由1,780萬元起。

●中原何嘉業透露，西半山海明苑低層B室，實用面積約483方呎，兩房間隔，望樓景，以848萬元易手，呎價約17,557元，原業主於2015年2月以650萬元買入，持貨6年帳面獲利198萬元，單位升值約30%。

●中原謝家哲指，一手市場暢旺，消耗二手購買力，睇樓量縮減近兩成，西區寶翠園2座高層A室，實用面積約672方呎，兩房間隔，望樓景，以1,800萬元易手，呎價約26,786元，新買家屬於用家。

●美聯丘松原表示，香港仔中心I座港榮閣低層3室，實用面積約448方呎，兩房間隔，開價約688萬元，議價後以678萬元成交，呎價約15,134元，新買家計劃來年結婚，原業主於2018年11月以約592.9萬元購入，轉手帳面獲利約85.1萬元，物業升值約14%。

●美聯黃尚倫稱，大潭紅山半島4期6座中層A室，實用面積約1,013方呎，套兩房連儲物室間隔，獲用家垂青，並以約2,650萬元市價承接，呎價約26,160元，原業主於2015年7月以約2,312.3萬元購入，持貨約6年帳面獲利約337.7萬元，物業升值約15%。

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九龍區

●利嘉閣林冠宏稱，荔枝角美孚新邨1期百老滙街11號低層A室，實用面積約634方呎，外望橋景，日前以718.8萬元連租約沽出，呎價約11,338元，新買家因感股市動盪，所以套股換樓，加上上述單位附有裝修及享有3%租金回報，故此入市。

●中原歐陽振邦指，長沙灣昇悅居首3天錄得兩宗買賣，平均實用呎價19,567元，單位為5座中層D室，實用面積約378方呎，一房間隔，望內園景，上月初開價798萬元，其後曾調整至788萬元，最新以768萬元成交，呎價約20,317元。

●美聯黃育強表示，長沙灣碧海藍天2座高層B室，實用面積約501方呎，兩房間隔，吸引區內客斥資968萬元承接，呎價約19,321元，原業主於2014年3月以580萬元入市，轉手帳面獲利388萬元，單位升值約67%。

●香港置業文愛玲透露，西南九龍匯璽7座高層E室，兩房間隔，實用面積約461方呎，以約26,000元放租兩星期後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以25,000元租出，呎租約54.2元。

●香港置業曾家輝表示，西南九龍帝峯．皇殿7座高層F室，兩房間隔，實用面積約531方呎，以約27,000元放租3星期後，吸引區內客洽詢，議價後減價至以約26,000元租出，呎租約49元，新租客為夫婦，睇樓1次後即決定承租上述單位。

●中原洪金興指，茶果嶺麗港城11月錄首宗買賣，單位為12座中層B室，實用面積約522方呎，兩房間隔，可享開揚海景，獲用家以875萬元承接，呎價約16,762元，原業主早於1997年8月以566.8萬元買入，持貨24年帳面獲利308.2萬元離場，單位期內升值約54%。

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新界區

●中原曹嘉華表示，近期東涌區市況較為淡靜，新盤吸走大量二手市場購買力，其中東堤灣畔6座中高層A室，實用面積約772方呎，套三房間隔，叫價1,080萬元，日前落價至1,000萬元，放盤約兩星期，最終累減84萬元，至996萬元沽出，呎價約12,902元，成交價屬同類型單位逾兩個月新低。

●利嘉閣劉景駿表示，東涌映灣園8座中層H室，實用面積約898方呎，套三房連工人房間隔，望園景及機場海景，近日以1,098萬元沽出，呎價約12,227元。

●祥益黃肇雯指，天水圍居屋屏欣苑C座高層13室，實用面積約380方呎，區內白居二中籤者，見單位附設裝修，可即買即住，於未補價第二市場以438萬元購入自用，呎價約11,526元，原業主以約189.9萬元購入，轉手帳面獲利約高達248.1萬元，單位升值逾倍。

●美聯林曉丹表示，元朗蝶翠峰12座頂層單位，實用面積約506方呎，兩房間隔，另附約350方呎天台，區內分支家庭客考慮不久，即決定承接，雙方議價後減價約10萬元，以645萬元成交，呎價約12,747元。

●利嘉閣黃永全指，元朗YOHO MIDTOWN第9座高層A室，實用面積約525方呎，兩房間隔，原先叫價980萬元，經議價後減價9.2萬元或約0.9%，以970.8萬元易手，呎價約18,491元，屋苑現時約有60個二手放盤，叫價由850萬元起。

●世紀21宇田劉定方稱，大埔太湖花園17座中層G室，實用面積約415方呎，兩房間隔，原先開價638萬元，放盤1個半月，減價6萬元，獲用家以632萬元承接，呎價約15,229元。

●世紀21奇豐周淑萍透露，火炭駿景園1座低層F室，實用面積約1,373方呎，套三房連工人房間隔，望馬場景，放盤兩個月，以1,868萬元成交，呎價約13,605元。

●中原黎宗文指，沙田濱景花園最新錄2座低層C室，實用面積約544方呎，套三房間隔，日前以860萬元易手，呎價約15,809元，原業主則於2003年以138萬元購入，持貨18年帳面獲利約722萬元離場，單位升值逾5倍。

●中原侯惠良表示，沙田第一城11月暫錄約3宗成交，屋苑最新錄37座中層G室，實用面積約304方呎，兩房間隔，議價後以569萬元易手，呎價約18,717元，原業主則於2017年以489萬元購入，持貨4年帳面獲利約80萬元，期內升值約16.4%。

●中原杜文俊指，沙田中心廣寧大廈中層C室，實用面積約310方呎，兩房間隔，議價後以612萬元易手，呎價約19,742元，新買家為用家，原業主於2015年2月以426萬元入市，持貨6年帳面獲利約186萬元離場，期內升值約43.7%。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山海典居8座高層C室，實用面積約559方呎，兩房間隔，望海景，原先叫價960萬元，放盤1個月，減價15萬元，減幅約1.6%，獲買家以935萬元承接，呎價約16,726元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山天宇海2B座中層D室，實用面積約666方呎，套三房間隔，日前以1,008萬元易手，呎價約15,135元，新買家為用家，原業主於2012年以605萬元購入，持貨9年帳面獲利約403萬元，單位升值約66.6%。

●香港置業唐荣花表示，將軍澳新都城1期1座中層B室，望內園景，兩房間隔，實用面積約364方呎，以715萬元放盤不足1個月，即獲區內客接洽，議價後減價29萬元，以約686萬元成交，實用呎價約18,846元，買家為首置客，睇樓3次入市自住。

●美聯黃麗貞指，將軍澳廣場8座極高層D室，實用面積約413方呎，兩房間隔，吸引港島區首置客承接上車，比較日出康城新盤後，決定承接區內二手指標屋苑自用，成交價833萬元，呎價約20,169元。

●中原柯勇表示，將軍澳中心3座低層D室，實用面積約465方呎，兩房間隔，望內園景，最新以800萬元易手，呎價約17,204元，原業主於2009年12月以260萬元購入，持貨近12年帳面獲利540萬元離場，升值超過2倍。

●利嘉閣梁敬嚴透露，將軍澳居屋安寧花園6座極高層單位，實用面積約538方呎，三房間隔，望內園景，近日以已補地價710萬元易手，呎價約13,197元。