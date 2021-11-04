內房危機發酵！再有理財產品掀「爆煲」憂慮....

綜合內媒報道，今次傳出問題的理財產品由佳兆業旗下錦恒財富發行，由於市場流出一張客戶服務的微信截圖，提及「佳兆業流動性問題，今天(周四)到期產品出現逾期的情況，之後產品不容樂觀」，引發市場對這家深陷債務危機的房企現金短缺擔憂，更惹來理財產品買家到總部維權事件，在佳兆業身上重演。

消息指，相關理財產品的投資者周四先到佳兆業位於深圳的辦事處尋求兌付方案，再轉移到一家酒店。佳兆業總裁麥帆、錦恒財富集團主席萬兵等管理層與投資者會面溝通，商議制訂兌付方案。郭英成則與投資者進行電話會議，透露他身處醫院，冀投資者相信公司有能力及辦法還錢。

佳兆業管理層其後在酒店現場交代方案，將以分期兌付方式陸續兌付投資者本金及利息。截止今日為止，佳兆業通過錦恒財富發行的理財產品總本金119.13億元人民幣(下同)，預期到期利息涉資8.75億元，規模合共127.88億元。

佳兆業受嚴峻的房地產市場環境和國際評級機構下調評級等多重不利因素影響，流動性壓力早已不容忽視。上月該企先後遭到兩大國際評級機構標普及惠譽以再融資風險升溫為由，同步下調信貸評級，由「B」劈至「CCC+」，兩者更齊聲警告該企未來一年有大量美元債到期，再融資存在重大風險，為本已弱勢的佳兆業增添陰霾。

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