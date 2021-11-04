內房危機發酵！再有理財產品掀「爆煲」憂慮....
2021年11月04日 21:46
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內地房地產企業發行的理財產品掀「爆煲」憂慮！網上流傳由郭英成擔任主席的佳兆業集團(01638)所擔保的產品出現兌付逾期，據報近千名買家周四早上湧至佳兆業位於深圳的總部，迫使身在醫院的郭英成透過電話回應投資者訴求，並稱將盡快交代兌付方案。
綜合內媒報道，今次傳出問題的理財產品由佳兆業旗下錦恒財富發行，由於市場流出一張客戶服務的微信截圖，提及「佳兆業流動性問題，今天(周四)到期產品出現逾期的情況，之後產品不容樂觀」，引發市場對這家深陷債務危機的房企現金短缺擔憂，更惹來理財產品買家到總部維權事件，在佳兆業身上重演。
消息指，相關理財產品的投資者周四先到佳兆業位於深圳的辦事處尋求兌付方案，再轉移到一家酒店。佳兆業總裁麥帆、錦恒財富集團主席萬兵等管理層與投資者會面溝通，商議制訂兌付方案。郭英成則與投資者進行電話會議，透露他身處醫院，冀投資者相信公司有能力及辦法還錢。
佳兆業管理層其後在酒店現場交代方案，將以分期兌付方式陸續兌付投資者本金及利息。截止今日為止，佳兆業通過錦恒財富發行的理財產品總本金119.13億元人民幣(下同)，預期到期利息涉資8.75億元，規模合共127.88億元。
該企周四股價繼續尋底，最終險守一元大關，以全日最低位1.01元收市，再創上市新低；而同系的佳兆業健康(00876)、佳兆業資本(00936)及佳兆業美好(02168)，股價亦分別重挫19.16%、13.2%及11.17%。
佳兆業回覆外媒查詢時，承認遇到前所未有的流動性問題，而事件卻可能觸動監管部門的神經。市傳深圳監管部門將於本周五召開專題會議，討論佳兆業及已宣告違約的花樣年(01777)資金流動性問題，兩企亦分別收到深圳市住建局通知參與會議。
佳兆業受嚴峻的房地產市場環境和國際評級機構下調評級等多重不利因素影響，流動性壓力早已不容忽視。上月該企先後遭到兩大國際評級機構標普及惠譽以再融資風險升溫為由，同步下調信貸評級，由「B」劈至「CCC+」，兩者更齊聲警告該企未來一年有大量美元債到期，再融資存在重大風險，為本已弱勢的佳兆業增添陰霾。
●奧園擬賣產 遭降評級
內地房企資金周轉不靈，賣產套現消息不絕於耳。中國奧園(03883)及奧園健康(03662)收市後聯合公布，後者正與若干第三方就可能出售旗下物業管理及其他相關業務的附屬公司權益，進行初步討論。有指可能出售權益涉資30億元，目前碧桂園服務(06098)、龍湖集團(00960)旗下龍湖智慧服務等均有參與洽談，合生創展(00754)則否認接洽。
此外，惠譽繼日前把禹洲集團(01628)的長期發行人違約評級(IDR)降至「B」之後，周四已出手調降中國奧園的IDR至「B+」，並將其高級無擔保債務評級，及未償還美元優先票據的評級同步下調評級。惠譽對中國奧園評級展望為負面，反映未來資本市場債務償付和銷售收入均面臨不確定性。中國奧園股價挫逾7%，收報2.52港元，為逾4年低位。