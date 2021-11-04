馬鞍山、北角新盤連環破頂　九龍區亦蓄勢待發...

一周內接連有兩個新盤開價，令一手市場的戰線由新界區蔓延至九龍區。而另一邊廂，新盤餘貨亦續錄大額成交，馬鞍山新盤和北角新盤均有單位以雙破頂造價成交。

●MONACO ONE首批99伙 折實平均呎價23,365元

會德豐地產發展的啟德MONACO ONE，周四(4日)公布首張價單，首批單位涉及99伙，扣除最高12%折扣優惠，折實入場費756.8萬元，折實平均呎價約23,365元。

該公司常務董事黃光耀形容，是次價格為「F1極速置業價」，定價吸引，是次折實平均呎價比同系今年初推售的GRANDE MONACO首批平均呎價23,795為低，而相比同區另一新盤的首批價單低約15%。他相信可帶動市場氣氛。按折實價計，今張價單有約一半單位為800萬元以下，估計可以吸引首置人士，投資者及小家庭買家入市。項目周六會開放示範單位予公眾參觀及收票，視乎入票情況考慮加推。

黃氏續指，首批單位面積由319至671方呎，戶型涵蓋一房至三房單位。該批單位折實售價由756.8萬至1,605.4萬元，折實呎價由21,671至24,759元。

該公司總經理(市務)陳惠慈稱，今批入場單位為2A座3樓G室，實用面積319方呎，屬一房間隔，折實呎價23,724元。按定價計，整批單位市值約10.7億元。而呎價最低單位為2A座3樓F室，實用面積444方呎，屬兩房間隔，折實售價為962.2萬元。

資料顯示，啟德對上一個新盤THE HENLEY III，於今年8月以平均折實呎價28,200元首批推出81伙。

●中原: 啟德MONACO ONE定價反映發展商決心首輪沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，啟德MONACO ONE首張價單99個單位定價按今年全年樓價計有約5%折讓，反映發展商有決心和誠意沽清首批單位，並將樓市交投氣氛進一步推高。

他續指，隨着多個新盤即將開售，估計本月一手成交量可達2,000宗。今年首10個月，全港一手成交錄逾1.4萬宗，相信月內可打破銷監網去年全年一手成交紀錄。

●美聯: 啟德MONACO ONE下一批單位具加價空間

美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，會德豐地產發展的啟德MONACO ONE以折實平均呎價約23,365港元首推99伙，與同區毗鄰的新盤項目相比有折讓，相信下一批單位極具加價空間，預計首輪銷售可以即日沽清。

他稱，該項目主打細戶型，入場門檻不高，相信會吸引不少用家及投資客捧場，預期項目入伙後呎租可達約60元水平，回報率料約3至3.5厘，屬不俗水平。

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資料顯示，該屋苑曾於2019年底以1.53億元售出位於1座17樓A室的特色戶，呎價為73,469元，造價仍為屋苑目前最高。

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