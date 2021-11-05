東方日報B1：佳兆業資金流惹憂　股價跌剩$1創新低

綜合內媒報道，傳出問題的理財產品由佳兆業旗下錦恒財富發行，因市場流出客戶服務微信截圖，提及「佳兆業流動性問題，今天(周四)到期產品出現逾期，之後產品不容樂觀」，引發市場對這家深陷債務危機的房企現金短缺擔憂，更惹理財產品買家到總部維權事件，在佳兆業身上重演。

消息指，相關理財產品的投資者周四先到佳兆業位於深圳的辦事處尋求兌付方案，再轉移到一家酒店。佳兆業總裁麥帆、錦恒財富集團主席萬兵等管理層與投資者會面溝通，商議制訂兌付方案。郭英成則與投資者進行電話會議，透露他身處醫院，冀投資者相信公司有能力及辦法還錢。

佳兆業管理層其後在酒店現場交代方案，將以分期兌付方式陸續兌付投資者本金及利息。截至周四為止，佳兆業通過錦恒財富發行理財產品總本金119.13億元人民幣(下同)，預期到期利息涉8.75億元，規模共127.88億元。

佳兆業受嚴峻房地產市場環境，以及國際評級機構下調評級等不利因素影響，流動性壓力早已不容忽視。上月該企遭兩國際評級機構標普及惠譽下調信貸評級，由「B」劈至「CCC+」，兩者更警告該企未來一年有大量美元債到期，再融資存重大風險，為佳兆業增添陰霾。

去年銷售規模破千億元、以改造「爛尾樓」見稱的佳兆業，近期股價屢創上市新低。受上述消息打擊，周四其股價收市插15.12%，比2009年上市招股價3.45港元大幅「潛水」約七成。今年3月，該公司曾宣布進行「七供一」集資計劃，供股價2.95港元，詎料如今股價低見1.01港元，仍然坐貨的小股東真的一殼眼淚！