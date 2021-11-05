東方日報B1：佳兆業資金流惹憂 股價跌剩$1創新低
2021年11月05日 00:03
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佳兆業股價周四繼續尋底。
內地房地產企業發行的理財產品掀「爆煲」憂慮！網上流傳由郭英成擔任主席的佳兆業集團(01638)所擔保的產品出現兌付逾期，據報近千名買家周四早上湧至佳兆業位於深圳的總部，迫使身在醫院的郭英成透過電話回應投資者訴求，並稱將盡快交代兌付方案。
不過，負面消息纏身的佳兆業股價周四(4日)繼續尋底，最終險守一元關，以全日最低位1.01元收市，再創上市新低；同系佳兆業健康(00876)、佳兆業資本(00936)及佳兆業美好(02168)，股價重挫19.16%、13.2%及11.17%。
綜合內媒報道，傳出問題的理財產品由佳兆業旗下錦恒財富發行，因市場流出客戶服務微信截圖，提及「佳兆業流動性問題，今天(周四)到期產品出現逾期，之後產品不容樂觀」，引發市場對這家深陷債務危機的房企現金短缺擔憂，更惹理財產品買家到總部維權事件，在佳兆業身上重演。
消息指，相關理財產品的投資者周四先到佳兆業位於深圳的辦事處尋求兌付方案，再轉移到一家酒店。佳兆業總裁麥帆、錦恒財富集團主席萬兵等管理層與投資者會面溝通，商議制訂兌付方案。郭英成則與投資者進行電話會議，透露他身處醫院，冀投資者相信公司有能力及辦法還錢。
佳兆業管理層其後在酒店現場交代方案，將以分期兌付方式陸續兌付投資者本金及利息。截至周四為止，佳兆業通過錦恒財富發行理財產品總本金119.13億元人民幣(下同)，預期到期利息涉8.75億元，規模共127.88億元。
佳兆業回覆外媒時，承認遇到前所未有的流動性問題，事件或觸動監管部門神經。市傳深圳監管部門周五召開專題會議，討論佳兆業及已宣告違約的花樣年(01777)資金流動性問題，兩企亦收到深圳市住建局通知參與會議。
佳兆業受嚴峻房地產市場環境，以及國際評級機構下調評級等不利因素影響，流動性壓力早已不容忽視。上月該企遭兩國際評級機構標普及惠譽下調信貸評級，由「B」劈至「CCC+」，兩者更警告該企未來一年有大量美元債到期，再融資存重大風險，為佳兆業增添陰霾。
去年銷售規模破千億元、以改造「爛尾樓」見稱的佳兆業，近期股價屢創上市新低。受上述消息打擊，周四其股價收市插15.12%，比2009年上市招股價3.45港元大幅「潛水」約七成。今年3月，該公司曾宣布進行「七供一」集資計劃，供股價2.95港元，詎料如今股價低見1.01港元，仍然坐貨的小股東真的一殼眼淚！
房企資金周轉不靈，賣產套現不絕於耳。中國奧園(03883)及奧園健康(03662)周四收市後聯合公布，後者正與若干第三方就可能出售旗下物業管理及其他相關業務附屬公司權益，進行初步討論。有指可能出售權益涉30億元，目前碧桂園服務(06098)、龍湖集團(00960)旗下龍湖智慧服務等均有參與洽談，合生創展(00754)則否認接洽。
惠譽繼日前把禹洲集團(01628)的長期發行人違約評級(IDR)降至「B」後，周四已調降中國奧園的IDR至「B+」，並將其高級無擔保債務評級，及未償還美元優先票據的評級同步下調評級。惠譽對中國奧園評級展望為負面，反映未來資本市場債務償付和銷售收入均面臨不確定性。中國奧園周四股價挫逾7%，收報2.52港元，為逾4年低位。