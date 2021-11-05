歐股收市做好　Alstria急升17%

市場消化美國聯儲局落實「收水」影響，歐洲股市周四(4日)做好，英國富時100指數收報7,279點，升31點或0.43%；法國CAC指數收報6,987點，升37點或0.53%；德國DAX指數收報16,029點，升69點或0.44%。

英倫銀行政策利率維持0.1厘不變，符預期。英國11月央行資產購買規模8,750億英鎊，維持不變，符合市場預期。11月英國央行企業債購買規模維持200億英鎊不變。

英倫銀行以7:2的投票結果將關鍵利率維持在0.1厘不變，並稱未來幾個月利率不得不上升，才能實現政策目標。供應問題導致英國經濟增長前景自8月以來走弱，預計供應鏈瓶頸問題將持續至明年年底。通漲上行壓力將隨時間而消散。

個股方面，德國房地產投資公司Alstria Office被加拿大資產管理公司Brookfield Asset Management Inc.收購消息傳出，股價抽升17.39%。

另外，羅氏藥廠(Roche Holding)宣布，從諾華製藥(Novartis)手中，以207億美元購回近1/3的投票權股份，意味着諾華將放棄其對羅氏戰略決策的影響力。諾華、羅氏兩股分別升2.09%及下跌0.18%。