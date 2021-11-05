大宗商品漲價潮蔓延至全球第一大電池市場

外國傳媒報道，大宗商品價格飆升的壓力正在傳導至全球第一大電池市場。

中國製造商國軒高科10月中旬致函客戶，尋求調整電池價格。公司表示，正極材料、電解銅、鋁箔的成本大幅上升，已盡最大努力降低成本影響，但收效甚微。

國軒高科的舉措反映了全球向更清潔，更綠色能源轉型過程中面臨的一個關鍵障礙。隨着企業能夠以更低價格生產電池，電動汽車銷售飆升。不過，多類大宗商品的歷史性上漲可能扭轉這一趨勢，如果包括風力渦輪機、新能源汽車等一系列產品的生產成本持續攀升，從化石燃料向可再生能源的轉型速度將變慢。

Benchmark Mineral Intelligence首席營運總監Andrew Miller表示，在試圖增加供應以滿足更高需求的過程中，電池的幾個原料市場將面臨結構性問題。

一旦電池組價格達到每千瓦時100美元，電動車的成本預計將與汽油車相同。外媒估計，去年電動汽車的成本已降至每千瓦時約137美元，但中國物價上漲加劇了對過去十年成本按年下跌趨勢可能停滯的預期。分析師James Frith在9月表示，大約40%的電池成本與上漲的大宗商品掛鈎。

國軒高科在對外媒的書面回覆中表示，客戶理解公司的漲價需求，因為隨着原材料加速上漲，公司成本壓力在升高。

有媒體上周引述比亞迪致客戶的信報道，由於成本上升，比亞迪將從本月起把電池產品價格至少上調20%。該公司發言人拒絕置評，寧德時代暫未置評。