美股道指收市微跌　標指納指再創新高

美國股市周四(4日)個別發展，標指和納指再創收市新高。道指收報36,124點，跌33點或0.09%；標指收報4,680點，升19點或0.42%；納指收報15,940點，升128點或0.81%。

加拿大皇家銀行財富管理投資策略師段乃榕表示，聯儲局議息結果符合市場預期，因此股市反應並不明顯。她表示，後市應關注加息速度會否比預期更快；勞工短缺及供應鏈問題加劇通脹，目前仍難以估計情況何時能出現好轉，成為影響加息步伐的其中一個不確定因素。

受對沖基金Archegos資本管理被斬倉事件影響後，瑞信宣布簡化業務至4個主要範疇，包括財富管理、投資銀行、瑞士銀行、及資產管理。是次重整業務架構是該行行政總裁奧索里奧首次的大型改動，以挽回此前包括Greensill Capital倒閉等事件對公司造成數十億美元損失。該行股價收報10.28美元，跌4.73%。

另外，美國藥廠莫德納(Moderna)下調新冠肺炎疫苗銷售預期，其股價跌17.47%至285.4美元。手機晶片大廠高通業績勝預期，其股價急跌17.89%，收報284.02美元。