美股三大指數個別發展　紐油跌2.5%

●踏入亞洲時段，美匯指數報94.33；港匯見7.7826；離岸人民幣(CNH)報6.3956；美元兌日圓處113.84；歐元企1.1553，英鎊報1.3503。金價處1,791.88美元。布油報80.94美元，紐油處79.81美元。比特幣報6.13萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水190點。

●美股三大指數個別發展，其中標指及納指再創收市新高，標指收報4,680點，升19點或0.42%；納指收報15,940點，升128點或0.81%；道指則跌33點或0.09%，收報36,124點。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報24,827點，跌398點或1.6%。

●即月恒生指數夜期收報24,911點，跌284點，低水314點，成交15,722張。

●Pinterest公布，第3季淨利潤9,300萬美元，去年同期虧損9,400萬美元；經調整後每股盈利28美仙，市場預期23美仙。公司股價盤後升6%，報46.27美元。

●Airbnb公布，第3季收入按年增67%至22.4億美元，市場預期20.7億美元。公司股價盤後微跌0.5%，報177.55美元。

●紐約12月期油收報每桶78.81美元，跌2.05美元或2.53%；布蘭特1月期油收報每桶80.54美元，跌1.45美元或1.77%。

●紐約12月期金收報每安士1,793.5美元，升29.6美元或1.7%。

●外媒引述消息人士稱，美國大型電訊商Verizon和AT&T延遲部署5G網絡頻段，原因是擔心其可能與飛機系統發生衝突。

●歐洲股市做好，英國富時100指數收報7,279點，升31點或0.43%；法國CAC指數收報6,987點，升37點或0.53%；德國DAX指數收報16,029點，升69點或0.44%。

●石油輸出國組織及盟國(OPEC+)周四(4日)會議後，決定維持原定的增產步伐，即每月日均產量增加40萬桶。

●美國9月貿易逆差為809億美元，較8月時728億美元更多，創歷史新高；對華貿易逆差為315億美元。

●美國上周首次申領失業救濟人數減少1.4萬人，至26.9萬人，為疫後新低，少過市場預期的27.5萬人。

●新股配發結果：從事短片營銷解決方案供應商的UJU HOLDING以每股6.7元下限定價，1手中籤率15.7%，認購8手穩獲1手。