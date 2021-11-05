居屋轉淡掀割價潮　裕東苑呎售六千元見4年低

未補價第二市場居屋交投萎縮，業主開始減價出貨，同類市場錄平價成交個案。東涌裕東苑一個三房單位，近日降價至390萬元售出，呎價僅約6,000元，料屬項目2017年8月後低位。筲箕灣愛蝶灣亦有兩房單位，減價後售567萬元。

裕東苑10月錄11宗買賣，本月亦已「開齋」。市場消息透露，屋苑B座一個極低層9室，實用面積約646方呎，最初於第二市場開價430萬元放盤，由於樓層較低，近日降價至415萬元，終再減25萬元後售出，累積減幅約9.3%，呎價約6,037元。

據了解，同面積低層單位，2017年8月期間曾售350萬元，呎價約5,418元，為該盤對上呎價低位。而同面積另一個低層戶，今年做價曾高達452.5萬元，最新做價跌約14%。

即使市區居屋都要劈價。宏智物業梁志青稱，愛蝶灣7座高層K室，實用面積約431方呎，望海景，7月開價588萬元，減價21萬元沽出，呎價約13,155元。原業主2001年一手以115.8萬元購入，約20年帳賺451.2萬元，期內升值近3.9倍。

已補價自由市場居屋也劈價吸客，個別減幅明顯。富誠地產謝婉玲表示，慈雲山慈愛苑2期F座高層3室，實用面積約401方呎，8月開價650萬元，減價73.2萬元後，以576.8萬元售出，呎價約14,384元。

有地產代理解釋，現時不少第二市場居屋樓齡已超過或貼近房委會擔保期，在沒有按保情況下，若要承做九成樓按入市，供款年期會縮短至約10餘年或以下，月供金額第二市場買家未必能負擔，相反要做足25年供款，則需付至少樓價四成的首期，除非樓價有很大折讓，否則難吸引買家入市。

相反，新居屋可做足九成按揭及最長供款年期，樓價因而被推高，並連錄成交。祥益黃肇雯指，2016年開售的天水圍屏欣苑近日連錄買賣，單位為C座高層13室，實用面積約380方呎，區內白居二中籤人士，見單位附設裝修，可即買即住，遂於第二市場以438萬元購入自用，呎價約11,526元，原業主以約189.9萬元購入，轉手帳面獲利約248.1萬元，單位升值逾1.3倍。