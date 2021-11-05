佳兆業系內4公司停牌　待發公告

綜合內媒報道，於周四(4日)網上流傳由郭英成擔任主席的佳兆業集團所擔保的產品出現兌付逾期，據報近千名買家在早上湧至其深圳總部，迫使身在醫院的郭英成透過電話回應投資者訴求，並稱將盡快交代兌付方案。

傳出問題的理財產品由佳兆業旗下錦恒財富發行，因市場流出客戶服務微信截圖，提及「佳兆業流動性問題，今天(周四)到期產品出現逾期，之後產品不容樂觀」，引發市場對這家深陷債務危機的房企現金短缺擔憂，更惹理財產品買家到總部維權事件，在佳兆業身上重演。

及後郭英成與投資者進行電話會議，透露他身處醫院，冀投資者相信公司有能力及辦法還錢。截至周四為止，佳兆業通過錦恒財富發行理財產品總本金119.13億人民幣，預期到期利息涉8.75億人民幣，規模共127.88億人民幣。

負面消息拖累佳兆業股價以全日最低位1.01元收市，再創上市新低；同系佳兆業健康、佳兆業資本及佳兆業美好，股價分別重挫超過19%、13%及11%。

另外，據外電報道，佳兆業4億美元債將於12月7日到期；另有約28億美元債券將於2022年到期。