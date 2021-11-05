姚浩然：靜待中概股業績　恒指料守24500點

內房資金緊絀憂慮再升溫，佳兆業128億人民幣理財品到期未付，今早4公司已停牌。姚認為，內房債務問題短期難解決，主因內房銷情比較慢，賣樓情況若差過預期，恐繼而影響資金流。

他指本身一直有發外債的內房公司，當所發的債到期時，可能較難續期，即使能續期，料需付更多利息。雖從歷史市盈率及資產淨值計，內房股值目前頗為吸引，但前景不明朗，所以暫時還是避開相關股份比較好。