姚浩然：靜待中概股業績 恒指料守24500點
2021年11月05日 10:17
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時富財富管理董事總經理姚浩然
時富財富管理董事總經理姚浩然表示，港股走勢偏弱，已連續多日無法重越50天線(約25,285點)，相信已成為短線反彈阻力位。他指現時市場靜待中概股業績，如騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)等，今輪業績受重視的原因是，會初次反映當局加強監管互聯網行業後，對相關企業盈利影響有多大。他指投資者目前入市信心不大，料恒指在區間上落，下方支持位約24,500點，上方阻力位在25,300點水平。
中國證監會審核通過中國移動(00941)A股首發申請。姚浩然指根據以往經驗，在未正式上A股之前，市場都會憧憬A股做好，帶動H股向上，但以中移來講，它屬穩定型股份，增長慢，難取得高股值，在10倍市盈率或股息率處於5、6厘息水平，股價仍可企穩，但若股息率一降至僅4厘的話，便不吸引，所以限制股價升幅。他指中移只宜炒區間或收息，難有大升勢。
內房資金緊絀憂慮再升溫，佳兆業128億人民幣理財品到期未付，今早4公司已停牌。姚認為，內房債務問題短期難解決，主因內房銷情比較慢，賣樓情況若差過預期，恐繼而影響資金流。
他指本身一直有發外債的內房公司，當所發的債到期時，可能較難續期，即使能續期，料需付更多利息。雖從歷史市盈率及資產淨值計，內房股值目前頗為吸引，但前景不明朗，所以暫時還是避開相關股份比較好。