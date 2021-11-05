【瑞通推介】恒指曾挫400點　資金即市反手撈牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：道指周四(4日)收報36,124點，跌33點或0.1%；納指則升0.8%，連續6個交易日創收市新高。恒指周四收升200點或0.8%，報25,225點，結束連跌7日走勢。周五(5日)早上曾回吐逾400點，一度跌至24,800點的邊緣。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流出逾610萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1,100萬元，反映投資者稍為減倉觀望。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價24,600至24,699點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

美國聯儲局主席鮑威爾強調不急於加息，而英倫銀行出乎預期不加息，英美國債孳息率回落。滙豐控股自上月尾公布第三季業績及開展股份回購後，股價維持在近月高位46至48元水平上落，昨以全日高位47.15元收市，微升0.6%，續處10天線附近。周五早上則顯著受壓，跌穿45元，跌幅近5%。分別有逾90萬元和逾40萬元在周四淨流出其好倉和淡倉。

騰訊控股連續兩日回升，周四收升2.5%於480.8元，重越50天線。騰訊將於下周三(10日)公布第三季業績，市場預期集團上季非國際財務報告準則純利介乎274.34億至360.73億元人民幣，按年下跌15.1%至上升11.7%，並關注管理層對網遊及廣告業務最新指引、監管政策下最新應對部署等。另騰訊日前發布了3款自研晶片。騰訊周五早上跌逾2%，曾失468元。周四有約4.2億元北水淨買入騰訊，是淨買入最多港股。輪證資金流方面，超過2,600萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾500萬元淨流入。

內地汽車零售銷量表現持續疲弱，不過比亞迪股份公布的10月汽車銷量按年增加88%，其中新能源汽車銷量按年增長2.49倍，數據對辦獲券商唱好。比亞迪周四曾飆逾8%，高見316.6元，收市維持7.8%的升幅，報315.6元，收復10天線，為升幅最大藍籌股。周五早段曾跌2%，低見308元後見支持，重上310元之上。上方阻力留意上月下旬高見的324.6元歷史高位，而比亞迪公布季績後近日以每股276元配售5,000萬股H股，集資138億元，配售價可作為重要的支持位。周四有逾80萬元淨流入其輪證好倉，淡倉亦有逾930萬元淨流入。

阿里健康周三(3日)錄8.79元的52周低位，周四曾反彈近3.6%至9.25元，及後沽壓再現，全日升幅收窄至0.3%，收8.96元。公司早前發盈警，預期截至9月底止6個月，將錄得不多於3.2億元人民幣虧損淨額。另外，國家衞生健康委員會近日諮詢互聯網診療監管、倡公開收費標準，拖累互聯網醫療相關股近日走勢。阿里健康周五早上跌穿8.9元後倒升，由即市低位反彈近4%，升至9.2元之上水平。周四有近100萬元淨流入其好倉，淡倉則有小量資金淨流出。

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