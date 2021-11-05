【高盛推介】滙豐受壓落後大市 購證部署
2021年11月05日 10:45
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股周四(4日)反彈升約0.6%，周五(5日)早段則受壓再度下跌，最低見44.6港元，為過去3周低位。現報44.95元，跌約4.7%，落後大市。
自滙控於公布今年第三季業績時，同時宣布回購計劃後，滙控持續進行回購。當中周四於倫敦市場再回購約339.51萬股，涉資約1,483.94萬英鎊。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於本周三(3日)獲資金流入後，周四獲資金趁高沽出。
牛熊證方面，可見周四部署牛證的資金沽出遠牛，並有部分轉倉至44至45元收回區域的近牛。而周四部署熊證的資金則主要沽出。
滙豐購26206，行使價45.93元，2022年3月28日到期，實際槓桿9.5倍，貼價、高槓桿、低街貨。
滙豐購29618，行使價49.9元，2022年6月23日到期，實際槓桿8.8倍，中年期、低街貨。
滙豐牛60602，收回價42元，行使價41元，換股比率100，槓桿比率9.9倍，相近收回價貼牛中街貨較低。
滙豐沽28630，行使價37.45元，2022年3月23日到期，實際槓桿10.0倍，高槓桿。
滙豐熊54139，收回價50元，行使價51元，換股比率100，槓桿比率6.7倍，近5元收回距離遠熊。
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