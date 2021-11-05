【高盛推介】藥明獲列行業首選　資金積極部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：藥明生物周四(4日)失守110港元水平收市，跌約4.9%，並曾低見99.85元，創半年低位。周五(5日)早段繼續下跌，早上低開約3.4%後跌幅收窄。現報103.1元，跌約1.6%。

有券商指藥明生物管理層將今年收入及經常性溢利的增長指引由65%提升至75%，並將明年增長指引從40%提升至45%。該行料可刺激股價向好，並將藥明生物列為行業首選，給予目標價175元及「增持」投資評級。

觀察個股輪證資金流向，可見周四資金趁低積極部署好倉，錄得約1,020萬元資金流入，為周四最多資金流入的相關資產。認購證於本周三(3日)及本周四共錄得約710萬元資金流入。牛證於周四亦獲資金繼續流入，有約480萬元，並較集中在90至92元，及94至96元收回區域的產品。

藥明購28300，行使價125元，2022年5月23日到期，實際槓桿4.2倍，貼價、行使價100至125元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

藥明購26102，行使價138元，2022年1月21日到期，實際槓桿7.5倍，低街貨、高槓桿。

藥明牛59439，收回價85元，行使價83.5元，換股比率100，槓桿比率5.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

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