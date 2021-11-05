畢馬威發布「新國貨50榜單」　入圍企業你識幾多個？

畢馬威於上海舉辦《畢馬威中國新國貨50榜單報告》發布會，首次推出「新國貨50榜單」(見附表)。

畢馬威中國消費品及零售行業主管合夥人錢亦馨指出，畢馬威國貨50榜單評選活動自年初啟動，後歷經數月的前期調研和全國範圍內企業實地走訪，最終由數十位深耕消費品行業多年的畢馬威專業人士及外部行業專家所組成的專業委員會客觀評估得出。

她稱，創新是國貨崛起的重要內涵，也是本次榜單的評審核心。評選主要圍繞企業在體驗創新、功能創新、技術創新、設計創新、模式創新、營銷創新等六個維度展開，並綜合考慮了入選企業在品牌文化、發展戰略、消費者口碑等方面的建樹。

畢馬威中國副主席吳國强表示，隨着消費市場的不斷擴大、消費群體的代際更迭、科技創新帶來新的消費場景、綠色健康消費理念的興起，新消費時代呼喚兼具高品質、高顔值、個性化、性價比的新國貨品牌。「十四五」規劃中也明確表示「開展中國品牌創建行動，發展保護中華老字號」，並在化妝品、服裝、家紡、電子産品等消費品領域培育一批高端品牌，彰顯中國品牌的獨特優勢，引領中國消費新潮流。新國貨發展的黃金元年已經來到。