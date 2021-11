IFRS擬訂ESG全球一致標準　本港將制藍圖評估方案

國際財務報告準則基金會(IFRS Foundation)發表氣候相關披露標準原型(prototype climate standard),以制定全球性環境、社會及管治(ESG)披露的最可信機制。綠色和可持續金融跨機構督導小組歡迎有關發展,並指成員之一香港證監會和香港交易所,將與財務匯報局及香港會計師公會等持份者保持緊密合作,制訂藍圖,評估新標準及研究可行的實施方案。

全球在建設國際碳市場方面取得的進展,包括自願性碳市場。督導小組認為,這會為粵港澳大灣區帶來相關機遇,並會通過其碳市場專責團隊,繼續發揮香港在推動全球資金流方面的獨特優勢,以將香港發展成為區域碳交易中心。

督導小組聯席主席、金管局總裁余偉文稱,2021年聯合國氣候變化大會(COP26)再次凸顯金融市場在推動和支持零排放轉型的重要角色。督導小組將繼續聚焦工作於增強可持續金融發展的催化劑,包括一致及可比較的披露、一致的基準、人才、數據、及其他機遇包括碳市場。

督導小組聯席主席、證監會行政總裁歐達禮(Ashley Alder)表示,香港在連繫國際巨資與內地市場方面擔當關鍵角色,同時採納氣候相關匯報標準,將可大力推動區內以至全球各地的綠色和可持續金融發展。本會將繼續與其他監管機構、政府和業界緊密合作,確保香港繼續發展成為領先的國際可持續金融樞紐。

督導小組將在2021年12月舉行下一次會議,探討其就推動香港的綠色和可持續金融議程而採取的下一步行動。該小組指,將繼續監察綠色和可持續金融的國際發展,以及支持和繼續積極參與國際層面的工作,包括國際證券事務監察委員會組織(IOSCO)可持續金融工作小組、央行與監管機構綠色金融網絡(Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System)及國際可持續金融平台(IPSF),從而協助促進氣候相關企業披露及以氣候為重點的情境分析。

另外,督導小組認為,IPSF發表的共通綠色分類目錄(Common Ground Taxonomy,簡稱CGT)報告),能驅使趨同並會促使國際綠色金融資金流增加。督導小組將以採納CGT為目標繼續其工作。