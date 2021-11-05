陸金所計葵生：料金融科技行業將整合

互聯網財富管理平台陸金所控股(美股:LU)聯席首席執行官計葵生(Gregory Dean Gibb)在一論壇上稱，內地金融科技行業正邁向成熟，在監管水平及要求日漸提升的環境下，唯有持合資格牌照及資金充裕的企業才能取得成功，預期市場將進行整合，而香港將在內地金融科技發展中擔當重要角色。

他認為，政策的調整是為了進一步完善金融科技行業的發展，為提升金融服務可得性等社會議題奠定新基礎；而反壟斷、數據安全、個人信息保護、促進共同富裕等議題，長期以來都是社會與行業關注的焦點。至於受到廣泛關注的在金融科技領域發生的監管趨勢，已經持續了較長一段時間，並日趨成熟，步入穩定階段，多種因素正合力推進金融科技行業健康發展，同時規範競爭標準。

他直言，只有持合資格牌照及資金充裕的平台才會在新的監管趨勢下取得成功，相信未來科技平台及傳統渠道之間會有更多合作，平台間的協同會進一步增強，為消費者創造更多便利，帶來更多選擇。因此，平台之間更需要促進合作以提供更優質的客戶服務，在這方面人工智能等科技應用必不可少。

他又指，以在美國上市的10家內地上市金融科技公司為例，今年上半年與去年上半年的總利潤增長，不論是平均增長抑或加權平均增長，仍分別錄得130%至200%增幅，可見面對新的行業變化，企業盈利仍能保持一定幅度的增長；而收入則視乎個別公司的計算方法，維持30至60%增長。

在新的監管趨勢下，預計企業合規成本將會輕微上升，或主要被用於技術投資，以滿足相關要求。計葵生認為，金融科技將繼續保持良好的發展勢頭，過程中行業可能會面臨一些整合，但隨着行業的規範化發展，這一領域內頭部優勢企業的長期價值有望得到市場各方的認可。

隨着大灣區配套政策落實，他預期，內地與香港在金融領域的互聯互通將進一步加深，而香港在其中將扮演更舉足輕重的角色。在3至5年後，對於專注提供財富管理相關技術服務的企業而言，金融科技可佔業務規模的10至20%，機遇龐大。

該公司未來將把握中小企融資、財富管理科技輸出等機遇。另由於部分客戶也是中產階層，對財富管理需求愈趨殷切，陸金所可為客戶提供全自動匹配服務，讓客戶更有效地就其投資組合進行投資。